«Los pueblos que no emprenden si no mueren, agonizan» Senién Barro, Fernando D'Alessio, Juan Pablo Swett, Fernando Bacaiona y Mario Cortés, en la primera redonda de la jornada sobre 'Emprender o morir'. / Salvador Salas Expertos consideran necesario que las administraciones públicas impulsen el emprendimiento y cambiar el modelo educativo para fomentar las habilidades de las personas AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 22 junio 2017, 15:55

“Emprender o morir”. Este es el titulo del primero de los dos debates programados dentro del foro Futuro en Español. En el análisis han participado cinco grandes expertos de uno y otro lado del Atlántico. De un lado, el director general de RedEmprendia y moderador del dialogo, Senén Barro, para quien l verdadera cuestión de la que hay que partir al hablar de emprendimiento es que “los pueblos que no emprenden si no mueren, agonizan”. Asimismo ha manifestado que no se trata solo de emprender, sino de ayudar al emprendedor, lo que supone educación y financiación.

Según el Ceo y cofundador de juntoz.com, Fernando D’Alessio, lo más importante de emprender es innovar. Asimismo ha señalado que “para emprender es clave contra con un buen equipo de trabajo, creer en lo que hace y perseverar. Algo en lo que también ha coincidido el CEO de Educaedu, Fernando Bacaicoa el sistema educativo español no está preparado para formar a emprendedores y fomentar las habilidades de la personas. “Sigue siendo un enseñanza basada en la memoria”

Por su parte, el cofundador de trabajando.com y presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), Juan Pablo Swett, hay gobiernos que no entienden que en la movilidad influye la educación y el emprendimiento. En este sentido ha defendido un cambio de chip para adaptarse a los tiempos que vienen, a la vez que destacando el granular de la colaboración y un buen equipo de trabajo: “Un emprendedor no tiene porqué saberlo todo”. Swett ha señalado que es necesario empezar a pensar globalmente. Asimismo ha señalado que sólo a través del emprendimiento se podrán generar los puestos de trabajo que demanda la sociedad.

El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Malaga, Mario Cortés, ha hablado del proyecto del Polo Digital de la capital , un proyecto desde el cual la administración “intenta poner los cauces para que los emprendedores tengan las herramientas posibles para sacar sus idea adelante”.