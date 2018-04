El público quiere a Magdalena... hasta donde nadan las ballenas 01:34 Sánchez Blesa, durante su recital de ayer en El Pimpi. / Foto: Ñito Salas | Vídeo: Pedro J. Quero La poeta que se ha hecho viral con sus 'Instrucciones a mis hijos' llena El Pimpi con su último libro y con sus lecciones sobre las cosas sencillas de la vida ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 1 mayo 2018, 00:55

Lleva colgado al cuello un medallón de plata que condensa lo más profundo del amor que su hija Beatriz, de 6 años, siente por ella: «Te quiero hasta donde nadan las ballenas». Dicen que no hay ningún lugar tan lejano donde se pueda experimentar ese sentimiento profundo hacia una madre. Pero tampoco hay que tener esa condición para ser correspondida, porque a ese medallón se lo regaló una lectora que (casi) llega tan lejos por ella como la más pequeña de sus tres hijos. En ese sentimiento feliz de ida y vuelta se mueve la poeta murciana desde hace un par de años, cuando se convirtió en un fenómeno viral con sus poemas de las cosas sencillas de la vida, y sobre todo con sus 'Instrucciones a mis hijos', que acumula treinta millones de visualizaciones y ha llegado tan lejos como esas ballenas que ahora cuelgan de su cuello.

Que sus lectores la quieren y admiran hasta ese punto quedó ayer demostrado en la lectura de poemas que la autora celebró en El Pimpi y que se convirtió en un viaje inolvidable hacia esas «cosas profundas» en la vida de Magdalena. «Gracias por formar parte de mi vida; aquí me tenéis para lo que queráis», invitaba cuando puso el punto y final a una hora y media de versos y música y cuando aún parte de esos admiradores se secaban las lágrimas tras la emoción de escucharla. «Dicen que siempre hago llorar pero también sé hacer reír, eh?», bromeaba la autora entre poema y poema, muchos de ellos seleccionados de su cuarto libro, que lleva el mismo título del que la ha hecho conocida en todo el mundo: 'Instrucciones a mis hijos'. Lo recitaba ayer en solitario, aunque ha sido con la propia Beatriz –que ayer hacía fotos a su madre desde primera fila con el orgullo de estar ante su particular estrella doméstica– con quien ha batido todas las marcas en redes sociales. También lo hacía en El Pimpi, que desde hace semanas había colgado el cartel de 'No hay más invitaciones' y justo cuando en estos días se celebra, en la vecina plaza de La Merced, la feria del Libro, que lucha por mantener el pulso de la afición por géneros más minoritarios como el de la poesía. Ayer, sin embargo, Magdalena demostraba todo lo contrario.

Porque hay asuntos universales que, bien contados –y sobre todo bien recitados– son capaces de conectar a las personas en territorios comunes: el de la infancia, el del valor de la diferencia, el del amor por las raíces y el calor de hogar, el de la familia... el de todas aquellas cosas que, en fin, la autora murciana ha ido regalando en todos y cada uno de los recitales que ha celebrado (y llenado) en las ciudades que han precedido a Málaga. Con su «gran familia» –tal y como considera a su público– compartió Magdalena no sólo su poesía, sino anécdotas de su infancia, de su pareja David, también entre el público, y de sus tres hijos. Igual que los consejos que luego llevaba a los versos: «No dejéis nunca el mundo, vuestro mundo, fuera de casa», pedía poco antes de recitar 'Si me dejo el corazón afuera'; «que nadie se quede sin decir algo que le hubiera gustado, es lo que más remordimientos provoca», repetía al dar paso a 'Lo que no dije'. Y sobre todo: «No lo dejéis para mañana: decid te quiero». Por qué no, hasta donde nadan las ballenas.