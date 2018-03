El PSOE reclama que se aumente la velocidad a 90 Km/h en los tramos limitados a 80 I. LILLO MÁLAGA. Martes, 20 marzo 2018, 00:08

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una interpelación al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que aclare cuándo va a ejecutar la subida de la velocidad a 90 Km/h en los tramos limitados a 80 de la provincia, una medida que se aprobó hace cuatro meses en la Comisión de Seguridad Vial, con los votos favorables de todos los grupos salvo el PP.

El diputado Miguel Ángel Heredia comentó que en el mismo paquete se resolvió cambiar la ubicación de los radares y ponerlos en los verdaderos puntos negros de concentración de accidentes. «Proporcionalmente, Málaga es donde más crecen las víctimas de tráfico, un 26%, ocho veces más que la media nacional» (del 3,3%). Según los datos aportados por el socialista, a fecha 21 de noviembre de 2017, últimos disponibles, esta es la provincia donde se pusieron más multas el año pasado, un total de 155.257, seguida de Madrid (105.618). A ello, se une el hecho de que es también la primera en recaudación, con 5.876.635 euros a esa fecha, y rondará los 6,5 millones a cierre del año. Han aumentado los radares, de 12 a 15, y se han colocado 106 cámaras de Tráfico.

«La paradoja es que a pesar de los radares, las multas y la recaudación, Málaga es donde más crecen las víctimas de tráfico, algo no cuadra, y es que estos no están realmente en los puntos negros, por eso aprobamos una iniciativa para reubicarlos. Rajoy los pone donde más recauda, está haciendo caja a costa de los bolsillos de los malagueños», denunció Heredia. A ello, añadió que esta recaudación no revierte en la mejora de las carreteras ni en la eliminación de los puntos negros.