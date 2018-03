El PSOE pide en el Congreso rebajar los precios «desorbitados» de 320 medicamentos SUR MÁLAGA. Viernes, 2 marzo 2018, 00:11

El PSOE registró ayer en el Congreso una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno medidas para controlar el «incremento desorbitado» en los precios de 320 medicamentos que dejaron de estar financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2012. Según el portavoz socialista en materia de Salud, Jesús María Fernández, las personas mayores se están enfrentando en la actualidad a un pago del cien por cien de estos productos que han pasado, en algunos casos, a costar el doble o el triple del precio que registraban cuando eran financiados por el SNS. A su juicio, esta situación es consecuencia de la «dejadez» del Ministerio de Sanidad.

Fernández hizo referencia a las últimas protestas de los pensionistas, señalando que este colectivo no se enfrenta sólo a unas pagas bajas, sino que ahora «tienen que pagar mucho más por cosas que no deberían». En concreto, precisó que, si las pensiones han subido una media de 25 euros al año, los medicamentos lo han hecho en 135 euros, más aquellos que no tienen el copago completo del Estado. «Es importante y está en la mano del Gobierno solucionarlo», indicó el diputado, quien recordó que el control del precio de estos medicamentos «no cuesta nada a los presupuestos».

También el diputado por Málaga y firmante de esta iniciativa, Miguel Ángel Heredia, denunció que las personas mayores son un 20 por ciento más pobres desde que el actual presidente, Mariano Rajoy, se puso al mando del Ejecutivo. Según apuntó, este es el motivo por el que hay «más de dos millones de españoles que no pueden pagar sus medicamentos» y ha apuntado que «un 20 por ciento tuvo que dejar de comprar» este producto «en los años más duros de la crisis» para «comprar dar de comer a sus familias».