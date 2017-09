El PSOE exige al alcalde que cumpla su compromiso e insonorice el Lex Flavia Un grupo de niños entrenan en el Lex Flavia (archivo). / Ñito Salas El grupo municipal socialista presenta en el pleno de este jueves una moción en la que reclama al Ayuntamiento que ejecute las obras previstas FRANCISCO GUTIÉRREZ Lunes, 25 septiembre 2017, 12:36

El grupo municipal socialista cree que el Ayuntamiento, y en concreto el alcalde, debe cumplir los compromisos adquiridos con los clubes deportivos, entre otros las obras de insonorización de algunas de las instalaciones afectadas por denuncias vecinales por los ruidos que se producen durante los entrenamientos. El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, así como el concejal responsable de los temas de deportes, José Carlos Durán, han visitado esta mañana las instalaciones del Lex Flavia Malacitana, en la zona de El Ejido, y han aprovechado para presentar la moción que este jueves defenderán en el pleno municipal. Daniel Pérez ha señalado que la ciudad debería reconocer la labor que realizan los clubes deportivos, en los que “unos tres mil niños y niñas se forman en estas disciplinas deportivas, fundamentalmente baloncesto”.

Ante la falta de instalaciones municipales, ha explicado, los entrenamientos se realizan en instalaciones escolares, como esta del Lex Flavia, donde entrenan 11 de los 15 equipos del club Adesa. “En la ciudad hay una preocupante falta de instalaciones deportivas municipales”, ha afirmado, por lo que los colegios no han tenido inconveniente en ceder sus instalaciones. “Pero ahora han sido denunciados y multados por ceder estas instalaciones a clubes deportivos, que no son de estos colegios y que entrenan en horarios no lectivos”, ha aclarado.

Daniel Pérez se ha referido al acuerdo que alcanzó el alcalde con la delegada de Educación y los clubes afectados el pasado julio, que permitió una modificación del decreto autonómico que regula la utilización de las instalaciones deportivas. En virtud de este acuerdo, se podía ampliar el horario, para terminar a las 10 de la noche, y no las 8 de la tarde como marca el decreto, una ampliación que habían solicitado los clubes. Para hacer efectiva esta ampliación de horario, según el propio decreto, hace falta firmar un convenio específico con cada ayuntamiento, pero en el caso de Málaga aún no ha sido firmado. Este es precisamente otro de los puntos incluidos en la moción socialista, que hace referencia también a la necesidad de que se inicien de inmediato las obras de insonorización de las instalaciones donde estos clubes deportivos realizan su práctica deportiva.

El concejal de Deportes, José Carlos Durán, ha recordado que los equipos que entrenan en este colegio, los del club Adesa, solo podrán utilizar estas instalaciones en lo que queda de semana, ya que el colegio dio un plazo de dos semanas, la pasada y la actual, para que se tomaran las medidas correctoras, ya que el vecino que denunció los ruidos amenaza ahora con una denuncia por la vía penal. Los colegios, ha indicado, no están preparados para este tipo de actividad deportiva, por lo que surgen estos conflictos con los vecinos. Pero como tampoco hay suficientes instalaciones deportivas municipales, se deberían abordar cuanto antes estas obras para solucionar los problemas que se han presentado. Insonorizar el Lex Flavia tiene un coste de unos 92.000 euros.