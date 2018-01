La parte privada de Limasa aún debe 1,4 millones a la empresa El dinero que la compañía le reclama procede del pago de la asistencia técnica por conceptos que no fueron prestación de servicios JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 15 enero 2018, 14:07

La parte privada de Limasa aún adeuda a la empresa mixta de limpieza (el 49% de las acciones corresponden al Ayuntamiento) los 1,4 millones que le viene reclamando desde 2016 por la parte correspondiente del canon de asistencia técnica incluida en la compensación que paga el Consistorio para cubrir las subidas salariales de los últimos años y garantizar que la compañía nunca esté en números rojos. Según el interventor general, esta compensación no puede computarse como prestación de servicios, por lo que no se le debe aplicar el canon de asistencia técnica que perciben los privados (FCC y Urbaser), que supone el 2,5% de la facturación total de la empresa. Estos 1,4 millones ya fueron abonados por Limasa al Ayuntamiento en 2014 y, según aseguró el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, se invirtieron en mejorar el servicio. Lo que no se ha materializado aún es el pago del dinero que Limasa le viene reclamando a la parte privada.

“Es una cuestión de Limasa, no del Ayuntamiento. Si los privados le deben dinero a la empresa se tendrá que compensar cuando se liquide la entidad a través del fondo de reversión”, ha apuntado Jiménez durante la comisión plenaria de Sostenibilidad Medioambiental celebrada este lunes. Unas explicaciones que el edil ha dado a preguntas del PSOE, que esta misma mañana denunciaba que las arcas municipales “hayan asumido” esos 1,4 millones a modo de adelanto para poder cerrar las cuentas de Limasa al 17 de abril de 2017, día en el que expiraba la concesión aunque el contrato se prorrogó ‘sine die’ hasta que entre en servicio el nuevo modelo de gestión. Ante las dudas planteadas por la socialista Begoña Medina en torno a los 6,89 millones de euros abonados el pasado abril por el Ayuntamiento para restablecer el equilibrio financiero de la compañía, el concejal del área ha asegurado que se trata de la parte correspondiente a la compensación, pero de la asistencia técnica.

Por otra parte, Medina también ha preguntado sobre una certificación correspondiente a 2016 en la que se sigue incluyendo el pago de la asistencia técnica dentro de la compensación, con una partida de 370.000 euros. “El Ayuntamiento no solo ha puesto el dinero para equilibrar las cuentas de Limasa, sino que lo sigue pagando pese al informe del interventor”, ha denunciado la edil. En este sentido, Jiménez ha contestado afirmando que lo que está haciendo el Ayuntamiento es pagar la compensación, pero restándole el valor de la asistencia técnica. “No le estamos pagando ese concepto a Limasa para no tener que estar esperando a que nos lo devuelvan”, ha señalado, a lo que Medina ha reaccionado planteando que si no debe aplicarse como apuntaba el interventor “lo que debe hacerse es no ponerla en las facturas, no restarla”.