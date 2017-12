El PSOE critica que la privatización de Limasa "disparará el gasto superando a la recaudación del IBI" Daniel Pérez, ayer / S. Salas Daniel Pérez señala que esta decisión es "la más lesiva para los intereses de los malagueños" EUROPA PRESS MÁLAGA Viernes, 15 diciembre 2017, 16:49

El grupo municipal socialista ha criticado este viernes el "sobrecoste económico" que va a suponer la privatización de Limasa tal y como pretende el Partido Popular. En concreto, según ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, "con esta propuesta de privatizar un 75 por ciento de la empresa nos encontraríamos con un gasto anual que igualaría e incluso superaría la recaudación anual por IBI, es decir, unos 120 millones".

Al respecto, ha detallado que "esta estimación, nace de los informes a los que ha tenido acceso el Partido Socialista, el primero, fechado en 17 de Abril del presente año, hace alusión al 'Estado financiero de Limasa III', explicando como en estos últimos años el gasto ha crecido, situándose el presente ejercicio por encima de los 100 millones".

"Estamos ahora mismo en un modelo mixto, donde regalamos dinero público a empresas privadas, más de cinco millones anuales, por no hacer absolutamente nada. Imagínense cuando cambiemos a un 75 por ciento totalmente privado, en este caso la limpieza viaria, cuáles van a ser los márgenes de ganancia de esa empresa", ha criticado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

Asimismo, ha agregado que el mayor gasto en este cambio de empresa va a venir en los impuestos que tendrá que asumir ahora el propio Ayuntamiento, "esencialmente hablamos del IVA, que al sacar a contrato tendrá que asumir íntegramente la administración, pasaríamos de ahorrar en la actualidad cerca de diez millones por este concepto, a gastar algo más del doble", ha sostenido.

"No cabe ninguna duda, con los número en la mano, de que la decisión de privatizar Limasa es la más lesiva para los intereses de los malagueños, lo es porque va a costar muchísimo más dinero que haciéndolo desde lo público, pero también lo es por externalizar y precarizar un trabajo, algo que en nada va a beneficiar a nuestra ciudad", ha añadido.

Para Pérez, "nos convertiremos en la ciudad que más gaste en limpieza por habitante, y sin embargo somos la más sucia. Sólo hay un culpable en esta situación, el equipo de gobierno y su socio Ciudadanos".

De esta manera, Pérez ha criticado al alcalde, Francisco de la Torre, por calificar de "híbrido" el modelo electo, "esto no es un coche, un Prius, esta solución no supone ahorro, este coche va a gastar más gasolina, no están engañando para beneficiar a empresas privadas amigas del PP", ha concluido.