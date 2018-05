El PSOE le copia a IU la idea de ponerle 'Afición malaguista' a la glorieta del jeque

Si la semana pasada eran los naranjas los que se quejaban o congratulaban socarronamente de que el PP les copiase varias iniciativas, entre ellas mejoras en la barriada de Olias; ayer el cachondeo era patente en el grupo de IU-Málaga para la Gente con la moción que el grupo socialista llevará al pleno, en la que calca literalmente su idea de que se le quite al jeque Al-Thani su glorieta y se le ponga el nombre de 'Afición malaguista'. Podría caber la duda de que esto hubiera pasado, pero precisamente fue esta sección la que publicó esta iniciativa de IU-Málaga para la Gente el pasado mes de enero (ver aquí SUR, 29/1/18), en la que su titular es meridiano: «Zorrilla demanda que se le quite la rotonda al jeque y se llame 'Afición malaguista'».

Vamos por partes. El líder de IU lo que deseaba es que se cumpliera el acuerdo plenario de diciembre de 2015, que salía adelante por mayoría absoluta (18 votos a favor de la oposición en bloque y 13 en contra del PP) para que se le desposeyera al jeque Al-Thani de la rotonda que tiene rotulado su nombre cerca del estadio de la Rosaleda, justo al final de la avenida de Luis Buñuel (frente al centro comercial Rosaleda). Como a cada uno hay que darle lo suyo, en cuestión de paternidades hay que especificar que la aprobación vino gracias a una enmienda que realizó Ciudadanos a la iniciativa de IU, ya que entendían que el propietario del Málaga no merece esta distinción. Cuando se votó, a instancias de Alejandro Carballo, Zorrilla dijo la siguiente frase en el pleno, que quedará para los anales: «Se me caen las lágrimas de la emoción, porque mi grupo fue el único que fue a la junta electoral a denunciar esta medida del PP en plenas elecciones», y explicaba que diferenciaba al Málaga del dueño del mismo, con sus intereses personales y no malaguistas.

Fue el pasado mes de enero el líder de IU exigía al equipo de gobierno del PPel cumplimiento de este acuerdo plenario y proponía que al cambiársele el nombre se le pusiera el de 'Afición malaguista'. En esta ocasión había preguntado ya dos veces al alcalde Francisco de la Torre por qué no se había cumplido lo aprobado, y en esta fecha el PP lo dejaba a expensas de la comisión de calles. Sería más tarde (ver aquí SUR, 6/4/18) cuando esta sección informaba de la última respuesta del equipo de gobierno del PP –concretamente de la comisión de calles, que está dentro de la cartera de la edil de Cultura, Gema del Corral– en la que se explicaba que la glorieta seguirá luciendo el nombre del jeque porque «persisten los méritos por los que se acordó dicha denominación». Una frase demasiado escueta cuando la afición clama contra el propietario del Málaga, máxime ahora que su dejación de funciones y su falta de interés han llevado al club a bajar a Segunda División.

Pues bien, ayer llegaba el portavoz socialista Dani Pérez, y sin despeinarse pedía lo mismo que Zorrilla el pasado mes de enero, misma rotonda, y mismo nombre, 'Afición malaguista'. En su moción al próximo pleno del 5 de junio, ni un guiño a IU, que fue quien parió la idea. «Lamentamos que el PP no haya cumplido el acuerdo plenario, que impulsamos junto a Cs, pero nos alegramos de ser unos 'influencers' para el resto de los grupos y que nos copien lo bueno», puntualizaba Zorrilla con una buena dosis de retranca. ¡Ay qué precampaña más larga nos espera! En este año nos va a dar tiempo a casi todo. Ya verán.

Antonio Cortés, en el Ayuntamiento de Málaga.

La carta de Antonio Cortés al alcalde

Tiene más paciencia que un santo, un dicho que ya no se usa pero que los de la cuarentena hacia arriba lo recordarán de su niñez. Se ha vuelto el hombre pancarta por antonomasia, y sus lugares para desplegar su protesta son el Ayuntamiento, Gestrisam (Tabacalera) y a veces se deja caer por la calle Larios. No se arredra con el mal tiempo ni con la escasez de soluciones a su demanda en contra del impuesto municipal de la plusvalía, que dice que es cosa del demonio, y que le lleva por el camino de la amargura. En su atuendo diario, un rosario, una cruz, y su lema:«Alcalde, basta. Ni plusvalía, ni tantas multas, ni otros impuestos tan elevados. ¡Clemencia!».

Pero su caso, la verdad, no pinta bien. Su madre se murió y le legó la casa en la que vivían ambos, y desde entonces tiene una deuda que va creciendo para pagar la plusvalía, y que aunque Gestrisam le dé cómodos plazos para afrontarla, dice no poder hacerlo con 426 euros al mes.

Subraya por activa y por pasiva que el 'enemigo' son las administraciones «que nos sacan las túrdigas con los impuestos». Cuando puede para al alcalde Francisco de la Torre para hacerle saber de su desdicha. Ahora le ha escrito una carta de su puño y letra (ya lo ha hecho otras veces) y le pide una entrevista personal después de llevar un año y medio «implorando su atención y ayuda, y usted no ha encontrado el momento oportuno para recibirme personalmente». Termina con «Dios le guarde a usted muchos años».