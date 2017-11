PP, PSOE y Ciudadanos recelan e ironizan con la propuesta del rey mago negro

Los grupos municipales, a excepción de IU-Málaga para la Gente, ven una cuestión anecdótica o con ciertos tintes ideológicos la propuesta de Málaga Ahora de que sea una persona de color la que ocupe el puesto del rey mago Baltasar, en vez de un concejal como se ha hecho todos los años. Pero, en cualquier caso, lo primero que han hecho ha sido ironizar y recelar de esta iniciativa por la que ninguna edil de Málaga Ahora ocuparía esta cabalgata el trono del rey mago Baltasar.

Al portavoz del PSOE, Daniel Pérez, este asunto le resulta «anecdótico», y añade que cada grupo municipal puede proponer lo que quiera cuando le toque encarnar a Baltasar, y que no tiene importancia alguna. Pero acto seguido se pregunta:¿No será porque ninguno de ellos es católico ni creyente? Y abunda en que si no creen en el nacimiento de Cristo, puede que no les apetece ir en al cabalgata de Reyes, «cosa que entendería perfectamente». Prosigue Pérez con ironía explicando que a lo mejor tampoco quieren ponerse la corona de rey porque son republicanos y luego no sabrían cómo explicarle a sus amigos de la Casa Invisible que habían encarnado a la monarquía.

En Ciudadanos también cayó con guasa el envite y deslizaron la la reflexión de que no se les puede dejar en sus manos la cabalgata de Reyes porque harían un modelo Carmena, a lo que añadían de forma satírica que Málaga Ahora tenía la gran habilidad de estar siempre estar en lo urgente y en lo importante. En IU-Málaga para la Gente, su líder Eduardo Zorrilla no veía con malos ojos la propuesta, sino que entendía que es un gesto de Málaga Ahora. «Es un gesto que es simbólico, pero me parece bien porque contribuye», aunque también añadía que cada uno puede proponer lo que estime. Recordó que para él ser rey mago Baltasar ha sido lo mejor, con diferencia, que le ha pasado en el Ayuntamiento, y que por tanto, que lo represente un edil también le parece correcto y digno.

Coincidía con Zorilla el portavoz popular Carlos Conde de que ser Baltasar había sido una de las mejores experiencias que ha tenido como concejal, «inolvidable y difícilmente comparable». Añadía que confiaba en que la propuesta de Málaga Ahora no esté manchada con tintes ideológicos porque no se puede jugar bajo ningún concepto con la ilusión de los niños ni con las tradiciones malagueñas, ni se puede politizar la cabalgata. Y dicho esto dejó en manos del alcalde Francisco de la Torre, al igual que la edil de Fiestas, Teresa Porras, la decisión sobre esta iniciativa, «ya que es una prerrogativa suya», como añadieron ambos dos. Es más, Porras explicó que había hablado con De la Torre del asunto y que aún no había recibido la carta de Málaga Ahora, por lo que espera a leerla para tomar una decisión. ¿Será el rey Baltasar una persona negra por primera vez en la historia en la cabalgata de Málaga? En manos del alcalde está.