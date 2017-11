El proyecto de depósito judicial junto a San Julián genera división de opiniones Depósito judicial de Cártama, uno de los dos que existen en la provincia. / Fernando González Los negocios de los polígonos y los vecinos de la zona se muestran contrarios a una iniciativa que los empresarios no ven como algo negativo JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 21 noviembre 2017, 01:03

El proyecto de la Junta de Andalucía para habilitar un gran depósito judicial de vehículos para Málaga y el campo de Gibraltar en una parcela de 81.284 metros cuadrados situada entre San Julián y la zona comercial de Plaza Mayor, en la finca que albergó un vivero forestal, genera división de opiniones. Como ayer avanzó este periódico, esta iniciativa de la Consejería de Justicia ha iniciado ya sus trámites ambientales para poder llevarse a cabo en un suelo que está calificado como de especial protección –catalogación que tendría que perder–, y que también tiene como condicionantes su proximidad al aeropuerto y la afección de los mapas de riesgo de inundación delGuadalhorce. Sin embargo, no termina de encajar del todo al Ayuntamiento, ni a los negocios y vecinos de la zona, que consideran que puede perjudicar la imagen del entorno. En cambio, para los empresarios de la provincia no supone mayor problema.

El presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Empresariales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, considera que el emplazamiento elegido por la Junta no es el idóneo para situar una infraestructura de las características de un depósito judicial de vehículos por el entorno que lo rodea. «¿Es que la Junta no tiene otro sitio donde realizarlo? Creo que por Mijas o Coín puede haber otros suelos en los que no afee tanto, esperemos que busquen otra ubicación», apuntó Cuberos, quien destacó que esta intervención puede suponer un borrón en el auge comercial que está experimentando todo el entorno de San Julián y Plaza Mayor. «Pienso que podría estar en otro sitio menos visible, por allí pasa mucha gente y todos los aviones que salen o entran en Málaga», añadió el presidente de Apoma, quien pidió que, en el caso de que finalmente se haga, la Junta tome medidas para procurar que «su impacto sea el menor posible». «Ese sitio se tenía que quedar como una zona verde», remarcó.

También el presidente de la Asociación de Vecinos Almar, de la zona de Guadalmar, Francisco Troyano, mostró su rechazo a este proyecto de la Administración regional. «Ninguno de los vecinos con los que he podido contactar está a favor de que se ubique en ese espacio, es una zona de expansión comercial de la ciudad y no es el lugar más idóneo para eso», opinó este portavoz vecinal, quien consideró que una instalación de esas características puede suponer «un deterioro para el entorno». «Creemos que puede haber otros espacios en Málaga para poner algo así. Queremos servicios que mejoren la calidad de vida pero no esto», apostilló Francisco Troyano.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, pidió a la Junta que, en el caso de que la actuación llegue a materializarse, sea «compatible con la calidad ambiental de ese espacio». El regidor recordó que esa parcela albergó un vivero de Icona y que, por ello, posee «una riqueza forestal de cierta entidad».

Imagen desde el avión

«Habría que ver la manera de poder sacar espacios para el depósito pero no eliminarlo todo, hacer un ‘mix’ en la medida de lo posible, si no hay otras alternativas», explicó. De la Torre admitió que «no queda muy bonito, cuando vas a aterrizar en Málaga, ver un depósito de coches que se van estropeando», asimismo se mostró abierto a buscar otros espacios alternativos para este uso si la Junta se lo sugiere, «pero no me han planteado nada», dijo. «La Junta de Andalucía debiera plantearnos las cuestiones para ver la forma de colaborar lo mejor posible», insistió.

En cambio, la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, opinó que, en principio, no ve nada negativo en esta iniciativa del Gobierno andaluz. «Si ya se han iniciado los trámites ambientales para ello, deben seguir. No le vemos problemas a este uso de los espacios públicos», afirmó Sánchez, quien abundó en que no tiene elementos que le hagan pensar que esta actuación vaya a suponer «un menoscabo para la imagen de la zona». «No tiene por qué perjudicar a la actividad comercial del entorno, lo importante es que se desarrolle cumpliendo todos los trámites ambientales y urbanísticos que sean preceptivos», señaló.

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, no vio mayor problema en que la Consejería de Justicia haya proyectado este almacén de vehículos junto a San Julián. «Nuestro atractivo turístico está en otra parte, prefiero que se ponga ahí, donde no se puede construir por su cercanía al aeropuerto y no en otro espacio en el que genere más impacto», argumentó Callejón, quien no obstante criticó que el aspecto del entorno del aeródromo «ya deja bastante que desear». Por otro lado, el presidente de Aehcos pidió al Gobierno andaluz que concrete pronto un destino para el clausurado edificio de Correos, en la avenida de Andalucía.

Este periódico contactó con fuentes del centro comercial y de ocio Plaza Mayor, ue declinaron pronunciarse sobre este proyecto del Ejecutivo autonómico. «Es un terreno de la Junta y está en su derecho de desarrollarlo como considere más oportuno», comentaron.