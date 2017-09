«El proyecto de Antonio Banderas va a ser puntero a nivel internacional»

La buena disposición de la familia Sánchez Ramade, propietarios del teatro Alameda, ha sido una pieza clave para que el proyecto cultural de Antonio Banderas comience su andadura. Carlos Sánchez Ramade, copropietario de la sala, quiere que todo el protagonismo de la iniciativa lo asuma el actor y director malagueño. Esta mañana, en declaraciones a SUR, se ha limitado a afirmar que este va a ser “un impulso al mundo del teatro a nivel internacional, un proyecto muy puntero para Málaga y para el entorno del Soho”.

El empresario se mostró “muy ilusionado con poder ser partícipes”. El hall de acceso era esta mañana un hervidero de cámaras y fotógrafos, para captar imágenes y tratar de obtener algo más de información sobre la iniciativa cultural de la estrella malagueña.

En cambio, no quiso dar detalles sobre la estructura del plan: “No nos corresponde a nosotros dar la información, sino a Antonio, que es el que tiene la palabra porque es su proyecto, el protagonismo es de él y lo explicará cuando crea conveniente”. Sí puso de manifiesto que Banderas tiene “una ilusión bárbara y es un gran amante del teatro”. Además, comentó que tienen un compromiso de confidencialidad.

El alcalde, optimista

“Gratitud” y “compromiso” han sido las dos palabras que más ha repetido el alcalde la capital, Francisco de la Torre, para referirse esta mañana al proyecto, adelantado ayer por la edición de digital de SUR, impulsado por Antonio Banderas en el Teatro Alameda. “Me parece una gran noticia, una magnífica noticia para Málaga. Algo sabía ya desde hace un poco de tiempo, porque permite que el deseo, el sueño de Antonio (Banderas) de tener aquí una realidad cultural sobre el teatro se haga factible. Con cierta rapidez podrá ser. Nadie podrá objetar nada a este proyecto, sólo puede recibir aplausos, por tanto, palabras de apoyo y de gratitud por su interés, yo lo hago de manera oficial, a quien manifiesta su actitud y su interés por incrementar el nivel cultural de Málaga, la oferta cultural de Málaga”, ha defendido el regidor.

“Va a ser muy bueno para Málaga por el interés y por la pasión de Antonio (Banderas) por Málaga, por su pasión por el teatro y por su capacidad demostrada en esta materia y por el conocimiento y la proyección universal que él tiene, de tal manera que lo que parecía que perdíamos cuando el proyecto del Astoria se quedaba atrás, que creó una cierta conmoción en Málaga y en España como sorpresa negativa, queda resuelto”, ha añadido De la Torre sobre la renuncia de Banderas y el resto de los integrantes de la propuesta que ganó el concurso de ideas para dar uso a la manzana del Astoria.

En relación con esto último, De la Torre ha vuelto a lamentar las “inmerecidas e injustas críticas” que entonces arreciaron cuando se supo la noticia de que el concurso de ideas para el Astoria lo había ganado una propuesta en la que se integraba Banderas. Ante esto, De la Torre ha considerado la apuesta del cineasta por el Teatro Alameda como “una solución muy inteligente, muy positiva y que permite demostrar su compromiso con la ciudad de Málaga”

“Su experiencia, su agenda de contactos nos permitirá tener una oferta muy interesante que enriquece a la ciudad de Málaga y, especialmente, el espacio del Soho. Ahí se crean sinergias potentes entre la oferta cultural del Soho, incluyo ahí al CAC, y esta nueva realidad. Estaba ya el Teatro Alameda, pero va a cobrar una nueva dimensión”, ha acotado De la Torre.

“El proyecto de Banderas puede realizarse sin ningún de conexión con la iniciativa pública en el derecho de cualquier ciudadano de negociar con otros, ha llegado a un acuerdo con la empresa que lleva el Teatro Alameda para un amplio espacio de tiempo para poder hacer allí una modernización, una rehabilitación para poder realizar allí una programación cultural que será al nivel de la que quería hacer en Málaga. Le he oído hablar a Antonio Banderas de esta idea desde hace unos trece años, se va a materializar en no mucho tiempo y eso me parece una gran noticia”, ha ofrecido De la Torre.

Respecto a la actuación sobre el inmueble, De la Torre se ha remitido a las decisiones de los promotores del proyecto y ha añadido: “Me parece que no cambia la estructura del edificio, por tanto eso puede facilitar la rapidez y la agilidad del tema”.