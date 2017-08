Las propuestas para el tramo de El Corte Inglés se conocerán a final de mes El consejero recuerda que la estación junto al centro comercial será la última en abrir, cuando ya esté operativa la de la Alameda Principal IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 9 agosto 2017, 00:30

Al menos sobre plano, se va despejando el horizonte para la llegada del metro hasta el Centro. Según pudo saber este periódico, la Consejería de Fomento trabaja con la previsión de que a finales de este mismo mes se conozca el detalle de las plicas que han presentado las once constructoras –en su mayoría, agrupadas en Utes– para rematar el tramo de El Corte Inglés y la avenida de Andalucía. Un sondeo realizado por SURdeterminó que la oferta más común apunta a un plazo de 20 meses, con un presupuesto de unos 20 millones.

El consejero de Fomento, Felipe López, recuerda que el plazo de ejecución previsto es de 22 meses desde la formalización del contrato, que no estará adjudicada antes de fin de año, ya que «el proceso de valoración de la obra es complicado».

En este sentido, pone de relieve que, una vez terminadas las obras del túnel, el tren prestará servicio hasta Atarazanas aunque no esté habilitada ni abierta aún la parada de Guadalmedina, frente al centro comercial, puesto que «habrá entre cuatro y cinco meses» de decalaje entre las obras de las vías y las de la estación en sí. «Estará terminado todo pero no la estación, podremos pasar pero no parar», concreta el consejero.