La promotora de La Térmica busca arquitectos de fama internacional

JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 9 mayo 2018

Aunque la operación para construir 874 viviendas, oficinas, comercios y un hotel en el suelo que ocupó la central de La Térmica, en la fachada litoral oeste de la ciudad, está aún pendiente de varios trámites judiciales y urbanísticos para poder materializarse, el fondo inversor Ginkgo, que a finales del año pasado adquirió el 46% de los derechos urbanísticos de este ámbito, piensa ya en el diseño de este nuevo desarrollo. Uno de los responsables de Ginkgo, Antonio Truán, participó ayer en una jornada sobre el potencial de Málaga para atraer inversiones en la que desveló que han puesto en marcha un concurso internacional de arquitectos para elegir el diseño de esta singular actuación que, junto a otras de similares características, renovarán toda la fachada litoral oeste, desde la sede de la Diputación hasta Sacaba Beach.

«Los grandes arquitectos van a entrar en La Térmica», remarcó Truán, quien detalló que, tras descartar varios estudios de arquitectura, actualmente están sobre la mesa los bocetos de cinco de ellos. «Elegiremos uno de ello en los próximos treinta días», avanzó este promotor, quien no quiso desvelar cuáles son las firmas de arquitectura que han llegado a la fase final del concurso. «Son muy conocidas», se limitó a precisar, al tiempo que apuntó que, entre los finalistas, se encuentran profesionales japoneses, franceses y españoles.

Antonio Truán remarcó que la Junta de Andalucía ha ratificado ya la descontaminación de estos suelos y apostó por desarrollar este proyecto de regeneración de la trama urbana en una sola actuación, lo que depende de que el Ayuntamiento, que posee el resto de los derechos urbanísticos en La Térmica, los venda mediante una subasta para dejarlos en manos de un inversor privado, que podría ser Ginkgo si participa y ofrece la mayor puja.

Repetición de los trámites

No obstante, el inicio de las obras de urbanización de la parcela, condicionadas por la existencia de una antigua chimenea industrial que está protegida, depende todavía de que se superen varios trámites judiciales y urbanísticos. Cabe recordar que, a raíz de un recurso del grupo municipal Málaga para la Gente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló los pasos urbanísticos realizados hasta ahora para ordenar estos terrenos por la ausencia de un informe de sostenibilidad económica. Tanto la promotora como el Ayuntamiento han informado de que han recurrido ese fallo judicial, por lo que todavía no es firme. Con todo, ambos han decidido repetir la tramitación del plan especial de la zona desde el principio, incluyendo ese informe económico que no se aportó en el anterior procedimiento, así como un estudio de impacto ambiental. Según comentó el responsable de Ginkgo, ambos documentos ya han sido aportados a la Gerencia de Urbanismo para que los incluya en el nuevo expediente. «Empezaremos de nuevo sin mayor problema y confiamos en poder tener aprobado el plan para finales de año», señaló Truán.

Junto con Gesvalt, Meridiana, Fundación Málaga, Icex, y la Asociación de Promotores y Constructores, Ginkgo fue uno de los organizadores de una jornada en la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo para poner de relieve el potencial de Málaga para atraer inversiones. En ella volvió a quedar de manifiesto la escasez de suelo empresarial listo para construir en la capital.