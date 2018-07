La promotora de Martiricos pone sus ojos en el puerto de San Andrés Vista aérea del ámbito de la plataforma de San Andrés, donde está prevista la dársena náutica. / Omau La sociedad madrileña Espacio prepara una propuesta para pujar por el desarrollo de la dársena náutica que presentará al alcalde y al Puerto JESÚS HINOJOSA Málaga Domingo, 8 julio 2018, 16:51

El proyecto de puerto deportivo para la plataforma de San Andrés vuelve a despertar el interés de inversores que están dispuestos a poner toda la carne en el asador para poner en marcha esta infraestructura náutica que quedó frustrada hace una década por los rigores de la crisis. La resurrección de esta actuación, ya contemplada en el plan urbanístico del recinto portuario, podría venir de la mano de la promotora de la operación de Martiricos, la compañía inmobiliaria madrileña Espacio, filial del Grupo Villar Mir, que ha dado ya los primeros pasos para poder realizar un desarrollo náutico de primer nivel que sumaría a su destacada apuesta de inversión en Málaga.

Según ha podido confirmar este periódico, Espacio ha elaborado un primer estudio de lo que podría ser su apuesta para el futuro puerto deportivo de San Andrés, y ha llevado a cabo los primeros contactos con la Autoridad Portuaria y con la Gerencia Municipal de Urbanismo para conocer al detalle los parámetros de usos y posibilidades constructivas que permite actualmente el Plan Especial del Puerto en relación a este ámbito. Está reservado al sur de la plataforma en la que está prevista la construcción de un gran auditorio de la música, obra que, por ahora, sigue esperando un nuevo impulso político para que llegue a materializarse.

«La apuesta de Espacio por desarrollar este puerto deportivo como complemento a la oferta turística de Málaga es clara y decidida», comentaron fuentes consultadas por SUR, que remarcaron que, en los primeros bosquejos realizados al respecto por parte del estudio Dorronsoro Arquitectos, se observa que se trata de una intervención «de gran calado» que vendrá a poner en valor toda la zona portuaria situada al oeste del eje del Guadalmedina.

No obstante, la iniciativa se encuentra todavía en una fase inicial de diseño y requiere de varios análisis respecto a sus parámetros urbanísticos y su modelo de gestión. En ese sentido, se está evaluando si los usos comerciales que permite el plan especial en esta zona del puerto son suficientes o no para sostener el modelo de negocio que se desea implantar. Al respecto, las fuentes no descartaron que sea necesaria una modificación de las condiciones urbanísticas de este ámbito para incrementar sus usos comerciales, una nueva variación del plan especial respecto a la que los responsables de la Autoridad Portuaria se han mostrado hasta ahora reticentes por lo que implica de someter el proceso para volver a sacar a concurso el desarrollo de este proyecto a una nueva y prolija tramitación burocrática.

En cualquier caso, la decisión al respecto se tomará probablemente una vez que pase el verano, cuando los promotores de esta iniciativa prevén presentarla formalmente al alcalde, Francisco de la Torre, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, una vez que la tengan más elaborada y estudiada.

Tras los años más duros de la crisis, han sido varios los inversores que han visto con interés la posibilidad de pujar por la construcción y explotación de este puerto deportivo, que llegó a ser adjudicado en 2009 a una sociedad formada por las empresas Marinas del Mediterráneo y GEA 21. Sin embargo, aquella propuesta no llegó a prosperar y el Puerto se vio forzado a rescatar la concesión para volver a convocar un nuevo concurso cuando vea que se dan las condiciones idóneas para ello.

Tal vez la apuesta decidida de Espacio por desarrollar la actuación, para la que podría contar con otros socios inversores, sirva para motivar al Puerto en la convocatoria de ese segundo concurso.

Ordenación permitida

El Plan Especial del Puerto prevé actualmente habilitar en este espacio un total de 600 atraques y zonas de aparcamientos de vehículos que sumen al menos 300 estacionamientos. La dársena contará con dos edificios: uno para complejo náutico y otro para usos comerciales. El de club náutico tendrá 2.200 metros cuadrados de techo construido de los que al menos el 10% debe destinarse a una escuela de vela. El resto puede dedicarse a restauración, pequeño comercio y actividades sociales.

Por su parte, la edificación comercial tendrá una edificabilidad de 3.000 metros cuadrados y podrá dedicarse a establecimientos de hostelería, comercio especializado en el sector náutico y pequeño comercio auxiliar. Ambas construcciones se completarán con una zona de varada situada en el extremo oriental del puerto deportivo, junto a la desembocadura del Guadalmedina, que tendrá una superficie de operaciones no inferior a los diez mil metros cuadrados, pudiendo incluir naves y talleres en planta baja más una, hasta una edificabilidad de 5.000 metros cuadrados.