La promotora de Martiricos entra en el proyecto urbanístico para los suelos de La Térmica JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Viernes, 2 febrero 2018, 00:33

La promotora del proyecto residencial de Martiricos, Espacio Medina, formada por la compañía madrileña Espacio y Acinipo (Unicaja), entra a formar parte de la operación urbanística para regenerar los suelos de La Térmica en el paseo marítimo de Poniente, un proyecto que mezcla viviendas con un hotel, equipamientos y zonas comerciales. Recientemente, el fondo inversor internacional Ginkgo adquirió, por unos 32 millones de euros, según fuentes consultadas por este periódico, el 46% aproximadamente de los derechos urbanísticos de este ámbito que estaban en manos de Nueva Marina Real Estate, sociedad formada mayoritariamente por Endesa. El resto de los derechos pertenecen al Ayuntamiento, que los asumió como fórmula de pago del convenio urbanístico asociado a esta operación.

Según ha podido conocer este periódico, el fondo Ginkgo va a compartir su participación en este futuro desarrollo del litoral oeste de la capital con la sociedad Espacio Medina, que ostentará el 20% de esa participación y que se encargará de todo lo relativo a la gestión y ejecución del proyecto contemplado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). No obstante, ese proyecto está actualmente frenado por una sentencia que, a raíz de un recurso del grupo municipal Málaga para la Gente, ha anulado la tramitación de la ordenación urbanística de los suelos realizada hasta ahora. El Ayuntamiento ha recurrido ese fallo en casación ante el Tribunal Supremo por lo que, hasta que este no se pronuncie, no se despejará el horizonte de esta actuación.

Según los datos contenidos en el plan urbanístico para el sector de La Térmica, tiene una superficie de 115.944 metros cuadrados en la que podrán construirse un total de 870 viviendas de las que 273 serán de protección oficial. Estas VPO forman parte de los activos que el Ayuntamiento posee en la zona, junto con los derechos para edificar unas 300 viviendas de renta libre y 11.000 metros cuadrados de techo para comercios, oficinas y uso hotelero. Para hotel se prevén un total de 12.650 metros cuadrados construidos.

La ordenación del sector también contempla equipamientos deportivos y casi 70.000 metros cuadrados de zonas verdes y libres de edificación. En cuanto a las plazas de aparcamiento, prevé un total de 3.341 de las que 2.266 se construirán en parcelas de uso privado, 496 irán en los equipamientos y 579 serán de uso público. De estas últimas, 281 estacionamientos se habilitarán en la vía pública y 298 en un aparcamiento subterráneo valorado en 4,6 millones de euros. En total, se prevé un coste de urbanización para todo el sector de 32,9 millones de euros de los que, sin contar impuestos, más de 16 millones corresponden a la urbanización de la zona como tal, y 2,4 millones de euros a la obligatoria contribución al plan de infraestructuras básicas del litoral oeste de Málaga.