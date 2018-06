Promálaga celebra su 30 aniversario con una semana de actividades culturales, creativas y de innovación

El Polo de Contenidos Digitales y Promálaga La Brecha han sido protagonistas como escenario de estos eventos que culminarán mañana Jueves, 28 junio 2018, 18:19

La empresa municipal Promálaga ha celebrado su 30 aniversario con una amplia programación de actividades culturales, creativas y de innovación que han tenido lugar a lo largo de toda la semana en la incubadora de Promálaga La Brecha y el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y que culminarán mañana 30 junio.

De este modo, ayer tuvo lugar un evento de aniversario en la plaza de Tabacalera. En el acto se hizo un repaso de todos los proyectos que ha llevado a cabo la empresa municipal durante estos 30 años. Así, a través de una serie de vídeos, se visualizaron todas y cada una de las actividades de la empresa, las obras realizadas, así como el testimonio de representantes de las compañías que han estado incubadas en Promálaga y de las instituciones que han tenido una relación directa con la misma.

Por su parte, el Polo de Contenidos Digitales ha sido sede durante esa semana de una decena de actividades relacionadas con los contenidos digitales, los videojuegos y la impresión en 3D.

La plaza Pintor Eugenio Chicano, donde se aloja la incubadora municipal La Brecha, dedicada a los artesanos, se ha convertido en otro punto de la celebración estos días.

Ganadores del del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018. / Promálaga

De este modo, el espacio se convirtió el miércoles en una gran pasarela con un desfile de moda en el que han participado las nuevas promesas del diseño como el ganador del primer premio de la Pasarela MálagaCrea Moda 2018, Antonio Corpas; la ganadora de la categoría de moda flamenca en dicho certamen, Rocío Monserrat; la diseñadora de complementos Lara, que obtuvo una mención especial, y la finalista Patricia Ortiz. Además desfilarán Novios Rimma y Elena Acha, diseñadora esta última alojada en la incubadora de La Brecha.

Además, La Brecha se sumará hoy a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT el con una gran fiesta en la que habrá un concurso de balcones bajo el lema 'Love is in the air', intervenciones artísticas, performances y música a cargo de Villa Puchero Factory (VPF) con Ocaña, Susana Vergara, José Kipfer, Nacho Mayorga (aka Pancha Tequila) y Martín de Arriba (aka Pink Chadora).

Todo esto se adhiere a las más de veinte actividades gratuitas para todos los públicos que se han llevado a cabo a lo largo del mes con el objetivo de revitalizar y dinamizar dicha zona comercial y poner en valor el trabajo artesanal.

Una semana de premios y encuentros

El Polo de Contenidos Digitales acogió el martes la entrega de premios de la primera edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018.

En este certamen, que pretende consolidarse como referencia nacional en pro del desarrollo de la industria del entretenimiento digital, han resultado ganadores Song of horror; Vesta: robots y energía y Vizard Tourneys.

Cabe destacar que se trata de una iniciativa pionera en nuestra región a la que se han presentado juegos provenientes de 10 comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Castilla la Mancha) y de todas las plataformas: videojuegos para PC con un 44%, seguido de los Móviles (Android e iOS) con un 32% y Consolas con un 24% con la PS4 a la cabeza.

El martes también se celebró en el Polo de Contenidos Digitales la clausura de la cuarta edición del programa de aceleración Go2Work de la Escuela de Organización Industrial, EOI, y del Ayuntamiento de Málaga para startups.

Hasta la fecha, han participado en el programa de aceleración Go2Work 82 proyectos y más de 200 participantes. Durante las cuatro ediciones, diez mentores de proyectos y 81 mentores especialistas han formado parte de este programa que tiene como principal objetivo generar empleo y fomentar la creación de empresas.

Además, durante este periodo, se han llevado a cabo setenta talleres, con más de 74 docentes, cuatro jornadas de inversión, se ha asistido a más de 13 ferias relacionadas con el sector, entre otras actividades.

Por su parte, el jueves la academia de videojuegos Gamia organizó encuentros entre sus alumnos, actuales y antiguos, para jugar a videojuegos. Esta iniciativa, de entrada libre y gratuita, tenía como objetivo fomentar que se conozcan alumnos de distintas localizaciones/horarios y compartan sus progresos y conocimientos de desarrollo de videojuegos.

Este mismo día tuvo lugar en New Video Congress un encuentro en el que se dieron a conocer las tendencias y estrategias más actuales del video marketing desde una perspectiva de marketing y negocio. Cabe recordar que la comunidad de Newvideo está formada por los principales stakeholders profesionales de marketing, medios de comunicación, productoras, creadores de contenido «youtubers«, agencias, entre otros.

Actividades de dinamización en La Brecha. / Promálaga

Propuestas diversas de cursos y talleres

FabLab Málaga, instalado en el Polo de Contenidos Digitales, programó para los días 26 y 28 de junio un curso de iniciación básico sobre modelado en 3D para que los participantes aprendieran progresivamente a crear curvas, superficies y sólidos. También se proporcionaron nociones básicas de renderizado, transmisión de archivos e impresión 3D.

La empresa Rupture ha contribuido a la celebración del 30 aniversario de Promálaga con el inicio de su tercera temporada de la Liga Survival de esport, la primera liga presencial de sports de España, en la que 16 equipos se enfrentarán en 2 divisiones para alzarse con la victoria y los premios que conforman un total de 6500€.

La competición se celebrará en 3 fases distintas (clasificatorio, liga y copa) a lo largo de un calendario de 6 meses, entre mayo y octubre de 2018. Además, esta temporada los 4 primeros clasificados de la Copa Survival tendrán ventajas a la hora de participar en el Open Survival, en el Circuito Tormenta Riot Games.

Como broche final a esta semana de festejos, la Escuela Luisa Ezquerra impartirá, el 30 de junio, una clase de doblaje en videojuegos dirigida por la directora de la escuela. Y, por la tarde, tendrá lugar la primera edición de un taller de doblaje para niños.