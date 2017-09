Profetas en su tierra Campos y Rovira, ayer, tras recibir la distinción junto a Bendodo, los portavoces de los grupos políticos y los glosadores. :: fernando gonzález María Teresa Campos y Dani Rovira reciben emocionados el título de Hija Adoptiva e Hijo Predilecto de Málaga ANTONIO M. ROMERO MÁLAGA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:36

A lo largo de sus carreras profesionales, la periodista María Teresa Campos y el humorista y actor Dani Rovira han llevado a Málaga por bandera. Este martes, la Diputación les reconoció oficialmente su labor como embajadores malagueños con el nombramiento, respectivamente, de Hija Adoptiva e Hijo Predilecto de la provincia, rompiendo con el refranero y los tópicos al convertirse en profetas en su tierra, algo que no siempre es fácil.

En medio de una gran expectación mediática ya que ambos son dos personajes muy populares a nivel nacional, el auditorio Edgar Neville acogió la ceremonia de entrega del escudo de la provincia y del pergamino que acreditan el reconocimiento de Málaga a ambos. Previamente, Campos y Rovira, visiblemente emocionados a lo largo de toda la mañana, firmaron, en el despacho del presidente de la institución provincial, Elías Bendodo, en el libro de honor de la institución.

Durante el acto oficial, conducido por el periodista de la cadena Cope Adolfo Arjona, María Teresa Campos subrayó que llevará este reconocimiento «en mi corazón». Una distinción que dedicó a sus hijas, Terelu (que le acompañó en la entrega) y Carmen, a su pareja sentimental, Bigote Arrocet, y a su hermana. En la intervención tuvo palabras de recuerdo para personas fundamentales en su vida como su hermano Paco Campos, ya fallecido y uno de los impulsores de Radio Juventud, donde ella comenzó a trabajar; a Juan Fernández Lozano, el director que le impulsó a dar el salto a Madrid; a Jesús Hermida; y a quien fue su compañero radiofónico en Málaga Diego Gómez.

Fue Gómez el encargado de glosar la figura de María Teresa Campos, destacando que «sigue siendo la más popular entre las populares» y subrayó que la periodista «se ha ganado a pulso» el reconocimiento como Hija Adoptiva «porque siempre has llevado a Málaga por bandera». El glosador concluyó con un poema de su puño y letra que llevó por título 'Hay que nacer estrella'.

Antes, María Teresa Campos declaró a los periodistas que «de momento» no se va a jubilar y que espera volver «pronto» a la televisión. Además, recordó que la vida le había dado «un toque» en referencia al ictus sufrido el pasado mayo. «Hoy es un día muy especial para mí y no lo olvidaré nunca. Me siento profeta en mi tierra», proclamó Dani Rovira tras recibir la distinción de Hijo Predilecto de Málaga, una provincia en la que nació en el barrio de La Paz y donde estudió el bachillerato en el instituto Litoral, situado a pocos metros donde ayer recibió la máxima distinción de la Diputación.

El humorista y actor, que estuvo acompañado de su pareja, la actriz Clara Lago, destacó que es un honor compartir la distinción con María Teresa Campos y pasar a la nómina de Hijos Adoptivos de Málaga en la que están, entre otros, Chiquito de la Calzada -presente en el acto, y a quien Rovira definió como «el Dalí del humor»-, Antonio Banderas, Manuel Alcántara o Diana Navarro.

Rovira dedicó el premio a sus padres, Andrés y Juani, sus hermanos y su pareja y tuvo un emocionado recuerdo a Pablo Ráez, el joven fallecido hace unos meses a causa de una leucemia y cuya lucha fue un ejemplo para la sociedad. El actor y humorista, muy vinculado a organizaciones no gubernamentales de distinta tipología, abogó por una sociedad «en la que todos seamos iguales y podamos disfrutar de una vida digna».

«La comedia para mí es una filosofía, el cristal a través del que veo las cosas. Seguiré haciendo comedia porque quiero un mundo mejor, donde todos tengamos las mismas ganas de reírnos», apostilló.

Luis Alegre glosó la figura del actor y humorista destacando que Dani Rovira «simboliza la alegría y por eso llega a la gente», puso en valor su cualidad como «actor total» y su capacidad de digerir el éxito «con los pies en el suelo». «Admiro de ti tu arte, tu gracia, tu talento, esa manera de ver la vida, de estar en el mundo y esa lealtad inquebrantable a tu tierra y tu gente», dijo.

Elías Bendodo fue el encargado de cerrar el acto oficial con un discurso en que remarcó que María Teresa Campos es «uno de los referentes del periodismo y la comunicación del país y también de la igualdad y la lucha por las libertades y la democracia». De Dani Rovira, el presidente de la Diputación destacó que es «un maestro de la risa, digno heredero de una magnífica saga de cómicos malagueños».

En su intervención, Bendodo también puso en valor «la gran etapa de esplendor» que está viviendo Málaga, habló de empleo abogando por «sueldos dignos y justos» y se refirió a la situación en Cataluña defendiendo la democracia, la Constitución y las instituciones y defendió el orgullo de ser malagueños, andaluces y españoles «arrimando el hombro para construir una sociedad mejor».

El acto concluyó a los sones de 'La Malagueña' de Lecuona, interpretada por el quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica Provincial.