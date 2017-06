Profesores y padres del colegio St George’s se concentran por el despido de seis profesores y una psicóloga Arriba, concentración de padres y profesores despedidos a las puertas del colegio británico St George's, en el Cerrado de Calderón. / SUR Los progenitores envían una carta a la propiedad del colegio amenazando con no pagar las cuotas de septiembre si no los readmiten PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 30 junio 2017, 12:46

Más de un centenar de profesores y padres del colegio británico St George´s se han concentrado esta mañana a las puertas de la institución para protestar enérgicamente por el despido el día de ayer de seis docentes y una psicóloga por motivos que consideraron “poco convincentes”, en palabras de los congregados. Se da la casualidad de que los despedidos, justo el día antes de cerrar el colegio, llevaban de diez años a quince años en la institución y contaban con el respeto y el cariño de los profesores y de la inmensa mayoría de los padres, como puntualizaban algunos entre lágrimas.

Los progenitores, que mostraron sus condolencias y su malestar a todo el personal docente, estuvieron tan proactivos en la defensa de estos puestos de trabajo y de la calidad de la enseñanza del colegio que la Parents and Teachers Association (PTA), que es la asociación de padres y profesores del colegio, redactó una carta pidiéndole una reunión urgente a la propiedad y a la dirección en la primera semana de julio, en la que amenazan con no pagar las cuotas de sus hijos en septiembre si este encuentro no se produce.

Los profesores, que estaban realmente indignados, explicaban cómo el director general y los dos directores de Primaria y Secundaria no habían asistido hoy sabiendo que iba a producirse la concentración. “Son unos cobardes”, era la expresión que usaba un buen grupo, explicando que “todo tipo de comunicación con la dirección ha ido mermando a lo largo de este año”. Aunque los profesores hablaban con nombres y apellidos ha sido decisión de los padres que no salgan sus nombres “para que no haya represalias”.

Cuatro de los siete docentes despedidos. / SUR

Los siete despedidos son Jim Riley, jefe del Departamento de Historia y coordinador de KS4; Alex Mitchell, jefe del Departamento de Ciencias; María de la Cruz, profesora de Bachillerato de varias asignaturas; Araceli Gormati, profesora de Recepción; Kirsty Ridyard, profesora de Ciencias, coordinador de KS5 y de UCAS; Wendy Woods, profesora de apoyo; y Remedios Aranda, psicóloga del colegio y orientadora profesional de los alumnos. En la concentración se encontraban Gormati, Ridyard, Aranda y Woods, que explicaron cómo las despidieron; a la última, como dijo, a través de un mail. Se da la circunstancia, como subrayó Aranda, que tras otra serie de despidos anteriores y de malestar entre la plantilla estaban creando un comité de empresa, un organismo de representación de los empleados que antes no existía en el colegio.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la propiedad del colegio o la dirección del colegio, pero estaban ausentes, y desde Secretaría no se ha facilitado ningún teléfono para poder hacerlo.