Profesores interinos se manifiestan en Málaga por su estabilidad laboral Concentración ante la sede de la Delegación de Educación. / Salvador Salas Los sindicatos convocantes calculan que un millar de personas han apoyado en la movilización sus reivindicaciones FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 16 marzo 2018, 17:54

Los profesores interinos de Málaga han secundado la movilización convocada en el día de hoy por los sindicatos CGT y USTEA y apoyada por Marea Verde y la asociación de profesores interinos. Según los sindicatos, en la concentración ante la Delegación de Educación y posterior manifestación hasta la plaza de la Marina han participado casi un millar de profesores de la provincia. Bajo el lema 'Los que están se quedan', reclaman estabilidad para este colectivo profesional. ‘El profesorado interino no es de usar y tirar’, indicaban en otra pancarta. Otro de los eslóganes más escuchado ha sido el de ‘Aquí no sobra nadie’. Los sindicatos mayoritarios no han apoyado esta huelga y estiman que el mejor medio para estabilizar las plantillas es mediante las oposiciones convocadas, en las que los interinos pueden sumar puntos por los años de servicio.

Desde el lunes y hasta el viernes 23 este colectivo está llamado a una huelga. Reivindican, entre otras cuestiones, estabilidad en sus empleos y que se acuerden medidas excepcionales que permitan el acceso a la función pública por concurso de méritos en el que prime la experiencia o años de servicio. La movilización ha coincidido en todas las capitales andaluzas y es continuación de la que se convocó este lunes ante la sede de la Consejería de Educación, en Sevilla.

La huelga y jornadas de movilización han sido convocadas por los sindicatos CGT y USTEA y la asamblea de interinos, que en una asamblea que mantuvieron en Antequera aprobó un documento en el que se indica que este colectivo «está decidido a llegar hasta el final en su lucha por un trabajo estable que redunde en la estabilidad de los equipos docentes, en beneficio del alumnado y la calidad de la enseñanza pública andaluza».

Bajo el lema ‘Quienes están se quedan’, reclaman a la Consejería de Educación la apertura de un proceso de negociación que haga posible un acuerdo de estabilidad permanente para el acceso para todo el profesor interino andaluz «que permita que quienes están se queden», así como la equiparación laboral del profesorado interino con el funcionario. Otra de las peticiones se refiere al colectivo de opositores de 2017 que quedaron excluidos de los exámenes por fallos en la plataforma informática de la Junta en el proceso telemático. También dirigen sus peticiones al Ministerio de Educación. En concreto, le reclaman que diseñe un sistema de acceso a la función pública por concurso de méritos para el profesorado interino en el que prime la experiencia.

Los sindicatos mayoritarios no apoyan estas movilizaciones. Han negociado con el Ministerio de Educación el plan de estabilidad, que ha permitido la convocatoria este año de más de 5.400 plazas en Andalucía, 3.000 de ellas gracias a este plan extraordinario.