Educación consigue contratar a los profesores que faltan en los institutos de Málaga Antes del lunes quedarán cubiertas casi 50 vacantes y 200 sustituciones en Matemáticas, Física y Química, Tecnología e Informática FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 20 octubre 2017, 00:36

Después de un mes sin clase por falta de profesores, entre hoy y el lunes se incorporarán a los institutos casi 40 docentes de las especialidades de Matemáticas, Física y Química, Tecnología e Informática. Son las vacantes que no se han cubierto desde comienzo de curso, por lo que estas asignaturas no se han podido impartir hasta ahora. Además, se ha encontrado personal para sustituir a casi 200 profesores de estas mismas materias. Es la primera consecuencia del acto público de adjudicación de vacantes y sustituciones que se realizó el miércoles, una medida extraordinaria de la Consejería de Educación ante la falta de candidatos en las bolas de sustituciones de estas materias. Al mismo tiempo, desde la Delegación de Educación se ha comenzado a llamar a los candidatos para las sustituciones correspondientes a docentes que se han dado de baja en las últimas semanas. Al acto público del miércoles, en Sevilla, acudieron casi un millar de candidatos de las ocho provincias andaluzas. En todas se ha dado el mismo problema: no había personal para cubrir plazas vacantes desde comienzo de curso, porque las bolsas de interinos estaban agotadas para estas especialidades desde finales del curso pasado. Una situación que ya denunciaron los sindicatos y que ha tenido como consecuencia que cientos de alumnos no hayan tenido clase de estas asignaturas desde comienzo de curso.

Consecuencia de este acto público ha sido la adjudicación de 156 vacantes de Matemáticas, 19 de Tecnología, 16 de Informática y 37 de Física y Química, quedando incluso 4 sustituciones de Informática sin cubrir por falta de candidatos. A Málaga, según fuentes sindicales, han correspondido 45 plazas, las más numerosas para Matemáticas. Una de las quejas de los asistentes fue la falta de organización y la improvisación, y el hecho de citar a tantas personas para las pocas plazas que finalmente fueron adjudicadas. Además, algunos interinos también han mostrado en redes sociales su malestar por este llamamiento extraordinario, pues candidatos con menos puntuación han podido conseguir una vacante (trabajo para todo el año) cuando otros tuvieron que aceptar en su momento una sustitución que es para un tiempo determinado (mientras dura una baja laboral).

Este acto público de adjudicación también ha servido para solucionar algunas de las sustituciones pendientes. En las materias citadas, y como las bolsas específicas estaban agotadas, se han podido presentar candidatos de materias por afinidad. Por ejemplo, para impartir Matemáticas se han podido presentar también titulados en Informática, Física, Ciencias y Técnicas Estadísticas, ingenieros y arquitectos. De esta manera, se han encontrado candidatos para cubrir las casi 200 sustituciones pendientes de resolver en la provincia de Málaga. La especialidad más numerosa es, como sucedía en el caso de las vacantes, la de Matemáticas: hay 140 profesores pendientes de sustituir en los institutos malagueños. De Física y Química se han resuelto otras 27 y de Tecnología una veintena.

Para la Consejería de Educación, los resultados del acto público del miércoles cubren las necesidades de personal docente detectadas tras el inicio del curso escolar. Educación tiene aún abierta una convocatoria extraordinaria de bolsas de trabajo para profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial. Hoy viernes termina el plazo para poder participar de esta convocatoria, que busca disponer del número suficiente de candidatos para cubrir vacantes o sustituciones en 41 especialidades. También se abrió una convocatoria restringida, para que candidatos de una bolsa puedan optar a otra por afinidad. En este caso, el plazo finaliza el próximo día 24 de este mes.