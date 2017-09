La pregunta añeja vuelve al pleno

No deja el pleno de tener sus curiosidades más allá del debate, de las llamadas mociones, que no son otra cosa que ideas o proyectos para llevar a cabo que puede presentar cualquier formación política, incluso el equipo de gobierno; o las comparecencias, que es la fiscalización de los grupos de la oposición a las tareas de gobierno, generalmente a través de cuestiones que le plantean a un edil con cartera para que explique asuntos como Limasa, las torres de Repsol, la Alameda peatonal, etc.

Hay otro apartado curioso donde los haya que los grupos políticos de la oposición utilizan para saber, la llamada transparencia. Preguntas que realizan y aparecen en la orden del día de los plenos, con la particularidad de que cuando el equipo de gobierno del PP no las contesta van al pleno siguiente, y si tampoco suena la flauta, pues al de más allá; y si no termina de caer la breva, pues nueva patada en el calendario. Yllega un momento, señores, que la pregunta se vuelve añeja. Vieja, manida o como quieran llamarlo. No llegan a oler porque no tienen materia orgánica, obviamente, pero los grupos de la oposición esperan a que llegue el nuevo orden del día para ver si la sempiterna cuestión sigue adornando la hoja del final.

Estos días en IU-Málaga para la Gente estaban atentos al orden del día del pleno para ver si se habían conjugado los astros en el PP y no incluían una pregunta, y eso sería señal de que ya les había llegado la respuesta o estaba al caer. Pero allí estaba la cuestión, con todas sus letras. Mirándoles impasible, por derecho. Yahí lleva cuatro meses sin moverse.

La preguntas que hacen son bien sencillas cómo en que situación se encuentra la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de la Casona, cuántas inspecciones se han realizado y qué han concluido los técnicos;cuántas obras se han acometido para modificar la ITE de negativa a favorable, cuál es su estado de conservación;y por último si se ha previsto alguna reforma de mayor envergadura.

Así, que visto que tienen poco éxito por los cauces habituales, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, hará hoy uso en el pleno del apartado final de ‘Ruegos y preguntas’ para criticar al alcalde Francisco de la Torre por el retraso en dar una respuesta y hacer valer que contestarla no conlleva ninguna complejidad técnica, máxime cuando es la propia Gerencia de Urbanismo, la que multa a los edificios que no pasan la ITE, quien tiene que estar atenta a que la pase el Ayuntamiento. «Parece claro que la Casona no ha pasado la ITE mientas que la Gerencia le pide a las comunidades lo hagan. En definitiva ‘haced lo que yo diga pero no lo que yo haga’», apuntaba Zorrilla. Además expondrá que hay que ir pensando en una reforma del emblemático inmueble, que en 2019 cumplirá cien años.

Pues bien, como publicara esta sección, la ficha del inmueble en la Gerencia es taxativa: la última ITE a la que se sometió el edificio fue desfavorable, es decir no pasó la inspección. Hay cuatro o cinco asuntos que el inmueble tiene que subsanar, entre ellos arreglo de goteras, pero por suerte para el Ayuntamiento éste no puede multarse a sí mismo porque si no pagaríamos todos la parsimonia para acometer las reformas. El hecho es IU-Málaga para la Gente quiere una respuesta oficial, algo que no parece tan difícil.

Mientras, las humedades afloran en cualquier sitio, las paredes del pleno se ‘despellejan’, las ventanas de madera están llenas de termitas y... suma y sigue.

Dependencia. Rodríguez se explica

Rosa del Mar Rodríguez.

La todavía nueva concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez se ha incorporado al curso político con la misma expectación ante la novedad que antes del asueto institucional veraniego. El caso es que sus compañeros Sergio Brenes y Lorena Doña se habían ausentado de la comisión de Derechos Sociales para negociar con la edil popular Gema del Corral un asunto de enjundia, y ella votó sola en contra de la iniciativa popular para que la Junta agilizase la tramitación de los casos de Dependencia. Lectura:Rodríguez está en contra de que se agilicen. Pero no era así, como explicaba ayer –entiendan que la novatada la pagamos todos–. La edil socialista sí estaba a favor de que se agilizara la evaluación de los casos de Dependencia, pero argumentaba que la Junta ya había destinado 25 millones de euros en Málaga capital a esta cuestión, con 9 trabajadores sociales y 6 administrativos más dedicados a este fin. Ypor eso le enfadaba tanto que el PP no lo tuviera en cuenta en su iniciativa. La próxima vez enmendará la moción para hacerlo constar y votará a favor, apostilla. Lección superada. Rosa del Mar se muestra como una mujer vitalista y capaz. Y aprende rápido.