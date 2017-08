Porras insta a la Junta a limpiar los cauces de los arroyos como hace el Ayuntamiento Teresa Porras, ayer en la cuenca del Guadalmedina donde comenzarán las tareas de limpieza. :: p. pineda Los Servicios Operativos recogen la basura acumulada en las tres cuencas de la ciudad para evitar el riesgo de inundaciones PATRICIA PINEDA MÁLAGA. Jueves, 24 agosto 2017, 00:02

La concejala de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, presentó ayer los trabajos de conservación y limpieza de residuos sólidos en el arroyo de La Palma, de la cuenca del Guadalmedina. Porras recordó que el año pasado se retiraron 130.000 toneladas de basura, y que este año se espera la misma cantidad o incluso más. «Llevamos dos años limpiando arroyos, y durante 2017 no hemos parado de limpiar puntos donde los propios ciudadanos nos avisaban», declaró.

Los trabajos, que comenzaron este mismo mes, tienen previsto finalizar a mediados de septiembre, para que así estén preparados para las primeras lluvias de otoño, evitando inundaciones. El presupuesto de dicha limpieza es de 60.000 euros, el mismo que el del año pasado.

De esta manera, Teresa Porras declaró que el Ayuntamiento solamente puede retirar los elementos que son depositados en los arroyos, es decir, la basura, pues la retirada de los elementos naturales acumulados es competencia de la Junta de Andalucía, pero según la concejala, no hay respuesta por parte de estos, pues no contestan a las cartas enviadas con la petición, mostrando una «constante y habitual inactividad». Aun así, el Consistorio en varias ocasiones ha tenido que retirar de urgencia vegetación, para evitar estos riesgos de inundaciones. El Ayuntamiento presentó en 2013 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ausencia de respuesta a los escritos municipales. En 2014 el TSJA declaró firme un auto en el que le daba la razón al Consistorio, señalando que esa actuación debe abonarla la Administración autonómica. Por esta razón, la concejala ha pedido a la Administración autonómica que haga su parte del trabajo: «Esperemos que la Junta haga también su trabajo para que este año no tengamos que lamentar ninguna situación por la falta de limpieza en los arroyos».

Los trabajos de limpieza se realizarán en los arroyos de las tres cuencas de la capital: Guadalhorce, Guadalmedina y la cuenca Este. Porras, además, hizo hincapié en la importancia de concienciar a las personas para que no arrojen basura en los arroyos: «Concienciar es muy importante, prueba de ello es este cauce, lo que ves aquí lo tiran las personas, muchos ciudadanos utilizan los arroyos de basurero. Se pueden encontrar desde colchones hasta lavadoras». Es por esto ello el llamamiento a no tirar objetos que puedan obstruir los cauces y provocar su desbordamiento.