Porcelanosa abre su nueva tienda junto a Plaza Mayor

Porcelanosa crece en Málaga. El grupo especializado en la fabricación y venta de cerámica, baño y cocinas inauguró ayer su nueva tienda en la capital, que sustituye y duplica las instalaciones que hasta ahora tenía. El establecimiento, ubicado en la calle Victoria de los Ángeles, entre el centro comercial Plaza Mayor y la tienda de jardinería Verdecora, cuenta con unos 5.000 metros cuadrados (unos 2.500 de espacio expositivo), un gran aparcamiento y una plantilla de 45 empleados. La superficie comercial sustituye a la que tenían en el Centro de la ciudad, que apenas contaba con 1.700 metros de exposición. Tras un año de obras, el recinto fue estrenado durante el transcurso de una fiesta privada a la que asistieron más de 1.300 invitados y que contó con la presencia de rostros conocidos como Isabel Preysler, Antonio Banderas y Miguel Ángel Silvestre. El catering lo sirvió Dani García.

Ignacio Carmona, gerente de la tienda, explicó que la idea de abandonar el Centro responde a una estrategia de la cadena, ya que en esta nueva ubicación pueden atender mucho mejor las demandas de los clientes extranjeros y de toda la Costa del Sol. Además, al contar con una nave mucho más amplia que la anterior, son más sencillos aspectos como la carga y descarga o el almacenaje. En este sentido, recordó que el 85 por ciento de los clientes del grupo son extranjeros, por lo que la nueva ubicación es ideal para ellos. Por si fuera poco, entienden que la futura construcción del outlet de lujo de Plaza Mayor puede generar sinergias muy interesantes entre ambas empresas. El responsable de la tienda explicó que la tienda ha sido obra del estudio de arquitectura HCP y del arquitecto Gabriel García, mientras que la ejecución de los trabajos los ha desarrollado la empresa Sando. Una de las principales características de la nueva tienda es que la sala expositiva no cuenta con columnas y que hay una amplia representación de las ocho firmas con las que cuenta la empresa. Como ya informó este periódico, Porcelanosa compró al Ayuntamiento este suelo por 4,6 millones de euros en el año 2011, aunque el terreno que fue enajenado por la Gerencia Municipal de Urbanismo no es en el que finalmente ocupa la tienda, ya que los derechos edificatorios se trasladaron posteriormente a un solar más amplio y cercano a Plaza Mayor. Urbanismo estableció entonces una serie de plazos para garantizar que la construcción de la tienda no se demorara en el tiempo, cosa que finalmente no logró.

El diseño para levantar este establecimiento, cuyas obras se valoraron en más de dos millones de euros, obtuvo la licencia en abril de 2013. Sin embargo, no llegó a iniciarse entonces porque, según indicaron desde Porcelanosa, hubo «una decisión estratégica de dirigir la inversión hacia otros mercados como Estados Unidos». La cadena no completó una serie de trámites para recabar la expedición de la licencia hasta finales de 2016, cuando comenzó la obra.