El subdelegado subraya que las obras del Paseo Marítimo van «a un ritmo perfecto» Vista de la zona donde se prolongará el Paseo Marítimo de Poniente. / Ñito Salas Miguel Briones achaca a un trámite administrativo que el Gobierno diga que no se ha ejecutado ni un euro en la obra y acusa a Heredia de «mentir» ANTONIO M. ROMERO Martes, 13 febrero 2018, 00:36

El subdelegado del Gobierno en Málaga subrayó ayer que las obras del Paseo Marítimo de Poniente en la capital van «a un ritmo perfecto y al ritmo previsto» para que pueda estar inaugurado el próximo verano. Miguel Briones salió así al paso de las críticas del diputado socialista por la provincia Miguel Ángel Heredia después de conocerse la respuesta parlamentaria del Ejecutivo en las que admitió no haber ejecutado ni un euro en este proyecto.

A este respecto, Briones, en declaraciones a SUR, achacó a los plazos de los trámites administrativos que el Gobierno, en una respuesta parlamentaria a Heredia, reconociera que no había ejecutado ni un euro. El representante del Ejecutivo destacó que las obras se iniciaron el pasado 29 de noviembre «sin que se hayan paralizado en ningún momento» y añadió que el comienzo coincidió con el fin del ejercicio presupuestario de 2017 y el inicio del de este año, un periodo donde se produce un ‘impasse’ y no ha habido liquidaciones porque no se han producido certificaciones de obras.

Miguel Briones

Por ello, Miguel Briones acusó a Miguel Ángel Heredia de «mentir» y de construir una realidad «con verdades parciales salpicada de dosis de conveniencia». El subdelegado del Gobierno reprochó al diputado socialista tener «un escaso conocimiento» de lo que es la gestión administrativa de una institución y su funcionamiento.

«Heredia debe saber y comprender, y puede preguntarlo en cualquier administración pública, que las aperturas y cierre de ejercicio tienen unos plazos y unos calendarios y el devenir de las obras y las liquidaciones de obras tienen unos ritmos», manifestó Briones, quien invitó a Heredia –que presentó la pregunta ocho días antes de que comenzaran la obras– a visitar el Paseo Marítimo de Poniente y comprobar sobre el terreno que sus afirmaciones «son inciertas» porque los trabajos se están desarrollando «a un ritmo perfecto».

Acortar los plazos

Miguel Briones aseguró que esta actuación –la prolongación del Paseo Marítimo en unos 90 metros desde donde actualmente finaliza el trazado, junto a la rotonda de la intersección con la avenida de Moliére, hasta el chiringuito Vicen Playa con una inversión de 473.892,03 euros– estará concluida para el verano e incluso confió en que se puedan acortar los plazos de finalización (está previsto que acabe a finales de julio). Por ello, pidió que se deje trabajar al Gobierno y recordó que el PSOE, cuando gobernó, demostró «poco compromiso» con el Paseo Marítimo de Poniente de Málaga.