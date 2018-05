'¿Quién me pone la pata encima para que lo adopte?': la campaña que protagoniza un exconcursante de 'Gran Hermano' Presentación de la campaña en el Ayuntamiento de Málaga. Jorge Berrocal centra la iniciativa para el fomento de la adopción de perros alojados en el Centro Zoosanitario de Málaga SUR Lunes, 21 mayo 2018, 14:00

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha lanzado una campaña de concienciación para el fomento de la adopción de perros alojados en el Centro Zoosanitario. Una iniciativa fruto del convenio quecentra mantiene el área con la entidad La Fábrica de Iniciativas Sociales, que gestiona el proyecto «Perros de Málaga», enfocado al bienestar y protección del animal.

La campaña ha escogido el eslogan «¿Quién me pone la pata encima para que lo adopte?», un doble guiño, por un lado al gesto habitual del perro cuando busca la cercanía con una persona y por otro, hace referencia a una frase que protagonizó y popularizó el ex concursante de la primera edición de Gran Hermano, Jorge Berrocal, «¿Quién me pone la pierna encima para que no levante la cabeza, quién?», que además ha prestado su imagen para la campaña junto a Lulú, hembra de 8 años alojada en las instalaciones municipales a la espera, desde el pasado 23 de marzo, que alguien la adopte. En igual situación se encuentra Dalí, macho american bully de 3 años que espera desde hace más de una año; Júpiter, cruce de labrador de 5 años que en agosto hará un año de su llegada al centro al igual Balbo un macho cruzado de 2 años.

Esta campaña de concienciación pretende llamar la atención a las personas que tengan interés por la adquisición de un perro para que tengan en cuenta la adopción como la mejor alternativa a la compra.

La campaña se difundirá a través de las redes sociales con el hashtag #quienmeponelapataencima, con el claro objetivo de que los propios internautas colaboren y la difundan y «mejor aún si se hace viral», apuntó el concejal José del Río, para quien las RRSS son un vehículo excepcional para la concienciación en materia de adopción de animales. «Nos permite interactuar con el usuario, intercambiar fotos y videos de los perros y eso siempre apela al sentimiento». También podrá verse en el mobiliario urbano de la ciudad durante los próximos meses.

El concejal del área de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río, destacó la atemporalidad de la campaña: «Mientras haya animales en CZM esperando a ser adoptados, se mantendrá viva y hemos elegido este momento para lanzarla a la vista de los resultados del primer cuatrimestre que no son buenos respecto al mismo periodo de 2017 con un 32% menos de adopciones y un 19% menos de animales rescatado por sus dueños».»