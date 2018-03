Policías y guardias civiles se manifiestan para reclamar la equiparación salarial SUR MÁLAGA. Sábado, 3 marzo 2018, 00:15

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, integrantes de Justicia Salarial Policial (Jusapol), organización creada para reclamar la equiparación salarial entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se manifiestan hoy en Málaga para seguir defendiendo ante el Gobierno central la necesidad de que sus sueldos sean iguales a los de otras policías y cuerpos de seguridad autonómicos. La manifestación de Málaga se iniciará a las 12.00 horas desde la Plaza de la Merced y finalizará en torno a las 14.30 horas en la plaza de la Constitución, donde tendrá lugar una lectura del manifiesto de Jusapol, según precisó a Europa Press Manel Solsona, uno de los portavoces en Málaga.

Así, agradeció que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y miembros de su equipo de gobierno «hayan intercedido» para que el recorrido sea de alrededor de 1,5 kilómetros, más largo del inicialmente autorizado por la Subdelegación del Gobierno.

Inicialmente estaba prevista la asistencia de más de 30.000 personas procedentes de toda la comunidad autónoma pero el temporal de lluvia y viento que azota estos días Andalucía, y en este caso Málaga, ha hecho que los organizadores consideren que la participación puede disminuir. No obstante, confían en que sean «muchos los compañeros que apoyen» esta manifestación. Los miembros de Jusapol consideran insuficientes los 561 euros brutos que se proponen, incidiendo en que es un dinero que se daría «en complementos y a discreción del Cuerpo Nacional de Policía». «Puede ser que a mí me suban 100 euros y a un mando, 800, la media sale 561 euros pero no es un reparto equitativo», sostuvo Solsona.

No sólo sueldo

Asimismo, incidió en que no reclaman una subida salarial sino la equiparación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicas, una equiparación de sueldo pero también en jubilación, asistencia a juicios y en pagas extras.

En este punto, lamentó que los sindicatos mayoritarios apoyen la propuesta del Gobierno central y aseguró que Jusapol continuará con sus protestas y manifestaciones para lograr dicha equiparación. En 1992 se firmó un acuerdo al respecto que no se llegó a materializar, recordaron desde este colectivo.

A la manifestación está confirmada la asistencia de representantes de Ciudadanos, Málaga para la Gente, Podemos, PSOE. Según el portavoz de Jusapol, también se prevé la presencia del alcalde, al que agradecen su apoyo.

Las principales diferencias salariales con las policías autonómicas son una media de 600 euros brutos al mes, dependiendo de escalas y puestos de trabajo, diferencias en horas extras, asistencias a juicios en días libres, pagas extraordinarias y jubilación.