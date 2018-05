La Policía atribuye seis víctimas al entrenador de la Escuela del Málaga detenido por corrupción de menores 00:16 Agentes en el momento del registro en el domicilio del joven arrestado. / SUR Los investigadores hallaron archivos con material pedófilo en los equipos informáticos intervenidos en el registro del domicilio del arrestado ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 31 mayo 2018, 00:40

Supuestamente se hacía pasar por una chica y contactaba con menores a través de la red social Instagram. Al parecer, de esta forma engañaba a los chicos y conseguía que le enviaran imágenes de contenido sexual, tras lo que, una vez que las tenía en su poder, presuntamente, les exigía más y les amedrentaba con publicarlas en las redes sociales para que las vieran sus conocidos si no accedía a sus pretensiones. Así es como consideran los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que actuaba el entrenador de fútbol base vinculado a la Escuela del Málaga detenido por corrupción de menores. Los investigadores atribuyen al arrestado, de 26 años de edad y vecino de Málaga capital, hasta media docena de víctimas, según informaron ayer desde la Comisaría Provincial.

Las pesquisas se iniciaron el 18 de octubre a raíz de la denuncia del padre de un menor, en la que indicaba que su hijo estaba siendo extorsionado a través de la red social Instagram desde un perfil concreto. Fue el hilo del que comenzaron a tirar los policías nacionales, que rápidamente localizaron otras cinco denuncias más relacionadas con los hechos investigados.

A través del análisis de las denuncias, los investigadores pudieron establecer un nexo común entre todas las víctimas. Y es que, pese a que los menores no se conocían entre sí, se da la circunstancia de que todos estaban federados en distintos equipos de fútbol malagueños. Asimismo, los policías nacionales también constataron que los denunciantes eran amedrentados desde diez perfiles distintos que guardaban cierta similitud entre ellos.

Desde la Comisaría Provincial explicaron que los agentes averiguaron que las conexiones a Instagram se realizaban principalmente desde un equipo informático instalado en una vivienda de Málaga donde vivían varias personas. Con el objetivo de determinar la posible autoría, se realizaron múltiples gestiones que condujeron a los investigadores hasta uno de los hijos de la familia.

Los investigadores constataron que la persona que se encontraba tras los falsos perfiles en Instagram era el joven de 26 años, según apuntaron desde la Policía Nacional. Fue entonces cuando los agentes relacionaron al sospechoso, que ejerce como entrenador y ojeador, con el mundo del fútbol infantil en Málaga.

Con toda la información recabada, se solicitó un registro de la vivienda. Allí se intervinieron soportes informáticos como tres teléfonos móviles, un disco duro, tabletas y un ordenador portátil. Tras un exhaustivo análisis de los equipos intervenidos, se descubrió la presencia de archivos con material pedófilo –como vídeos, conversaciones desde los perfiles denunciados, etc...–, por lo que los agentes detuvieron al joven de 26 años.

A prisión

El arrestado pasó el martes por la tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, en funciones de guardia, donde negó por completo los hechos por los que se le investiga. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que la jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de corrupción de menores. La causa continuará en el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, que ya tenía abierta una investigación sobre este caso, que ha sido adelantado por este periódico.

Por su parte, el Málaga no se ha pronunciado oficialmente sobre este suceso, si bien fuentes próximas al club confesaron a este periódico que se sentían también víctimas. La entidad de Martiricos puso en marcha hace algunos años la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales para desempeñar cualquier función, algo que hizo antes de que fuera obligatorio para todos aquellos que tuviesen relación con menores en el ejercicio de su trabajo. En este caso se entiende que ocurrió lo mismo, pero no fue detectada ninguna anomalía debido a que no existían precedentes en este sentido.