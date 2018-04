La polémica de los dos directivos de Smassa se soluciona vía tribunales

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) estaba en la picota de la oposición desde julio de 2016, cuando el sindicato Csif y el PSOE hacían constar que la empresa municipal de capital mixto –privada, Empark, Unicaja 49%; y pública 51%– sólo podía contar con un puesto de alta dirección tras ajustarse los criterios a la Ley de Racionalización de la Administración Local, y el equipo de gobierno del PP la posicionó así en 2014. El problema estribaba en que anteriormente al nombramiento del actual gerente, Raúl López, ya parecía que existía otra persona con un contrato de alta dirección, concretamente el jefe de Servicios, Emilio Zamarriego, por lo que la oposición pedía que se regularizase la situación y se prescindiera de alguno de los dos contratos. López sabía perfectamente de esta prerrogativa cuando le nombraron gerente porque había sido concejal de Movilidad y presidente del consejo de administración de Smassa, es decir que conocía que sería el segundo que tendría contrato de alta dirección cuando en la empresa sólo podía haber uno por ley. El exedil popular escurría el bulto diciendo que no avisó de que ya había un puesto de estas características porque no cayó en decirlo, «yo claro que lo sabía pero no lo pensé, quizás fue fallo mío», como decía ufano a esta sección (SUR, 7/11/16).

Ante esta tesitura, y habida cuenta de que el alcalde Francisco de la Torre había colocado a su acólito contra viento y marea, y el voto negativo de la oposición que se hizo efectivo contra López el consejo de administración de la empresa en el que se realizó su nombramiento, el citado jefe de Servicios se vio obligado a poner sobre la mesa la realidad de su contrato, que él siempre entendió que no era de alta dirección, y que era un trabajador más acogido al convenio laboral.

Ahora, efectivamente, y tras llevarlo al los tribunales, el Juzgado de lo Social número 1 ha fallado a favor de Zamarriego declarando que su relación con Smassa es laboral ordinaria común –es decir, en ningún caso de alta dirección–, por lo que debe aplicársele el convenio colectivo. Además, condena a la empresa municipal de aparcamientos a hacerle efectiva la cantidad de 2.393,12 euros en conceptos que les fueron retirados y que disfrutan todos los empleados de la citada empresa, incluso el mismo jefe de Servicios hasta que de forma unilateral en enero de 2017 se le suprimió la antigüedad (está contratado desde el año 2000).

El juez estima que el jefe de Servicios no es personal de alta dirección porque hasta enero de 2017 se le aplicaba el convenio colectivo como al resto de los trabajadores en diversas materias con antigüedad y otras mejoras; porque estaba sometido a instrucciones compartidas con los demás trabajadores; y porque no ejercía poderes propios de alta dirección. Como bien fundamenta el magistrado en la sentencia es alto directivo quien ostenta la máxima cualificación, lleva la dirección técnica y comercial de la empresa y efectúa en su nombre contrataciones de personal y de trabajo siguiendo las directrices marcadas por los socios, que apenas acuden a la empresa. Y en este caso concreto, el jefe de Servicios tiene por encima a superiores como el gerente y subdirectores, lo que indica que no recibía instrucciones directas del consejo de administración, sino de órganos que a su vez tienen competencias delegadas de la empresa.

Zamarriego sí tiene una serie de responsabilidades como jefe, pero éstas no constituyen funciones propias del personal de alta dirección, ni poderes inherentes a la titularidad de la empresa, por lo que el Juzgado de lo Social número 1 estima que su relación con la empresa es estrictamente laboral común, y que por tanto debe regirse por el convenio colectivo de Smassa. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Sala de lo Social del TSJA.