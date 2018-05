Podemos Málaga cierra filas en torno a Pablo Iglesias e Irene Montero Alberto Montero y Juan José Espinosa, en una rueda de prensa en la sede de Podemos. / Francis Silva Los dirigentes afirman que sus líderes no deben dejar sus cargos, aunque algunos sostienen que la compra de un chalé los aleja de sus votantes ANTONIO M. ROMERO Martes, 22 mayo 2018, 00:55

Las bases de Podemos decidirán desde hoy y hasta el próximo domingo, día 27 de mayo, si Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir como secretario general de Podemos y como portavoz del partido en el Congreso, además de como diputados tras la polémica desatada por la compra de un chalé de más de 600.000 euros para el que han solicitado una hipoteca de 540.000 euros a 30 años. En el caso de Málaga, hay 14.812 inscritos que, si han formalizado los trámites internos preceptivos, podrán votar telemáticamente. Lo único claro de momento es que la formación morada en la provincia ha cerrado filas con Iglesias y Montero y dos de sus principales dirigentes, Alejandro Serrato, coordinador provincial, y Juan José Espinosa, concejal en la capital y miembro de la dirección local de la formación, coincidieron en que no deben dimitir por este caso.

«No deben irse», afirmó en declaraciones a este periódico Espinosa. Mientras que Serrato expuso que por este asunto «no deben dimitir porque no han metido la mano en la caja ni han robado». A este respecto, el parlamentario autonómico José Antonio Gil declinó pronunciarse ya que dijo que se reserva su voto, mientras que la portavoz municipal en Marbella, Victoria Mendiola, dijo que no deberían irse.

SUR intentó a lo largo del lunes recabar la opinión de Alberto Montero, diputado de Podemos y cabeza visible del partido, pero no respondió a las llamadas; sólo se limitó a poner un mensaje en Twitter en el que no entró en el fondo sobre si deben dimitir o no, y dijo: «Más allá de cualquier debate político, el acoso mediático que sufren Pablo Iglesias e Irene Montero es impresentable. Ser el cuarto poder de una democracia no es patente de corso para superar ámbitos de privacidad a los que todo ciudadano tiene derecho. Todo mi apoyo». El cierre de filas no fue igual cuando se le preguntó a los consultados sobre la compra del chalé. En este punto todos coincidieron en el mensaje de que era una decisión privada y que lo hacían con un dinero ganado «legítimamente», aunque dirigentes como Alejandro Serrato manifestaron que adquirir una vivienda de esas características y por esa cantidad de dinero «nos aleja de la realidad y de los colectivos a los que representamos».

El secretario general de Podemos en Marbella, Manuel González, aseguró que él jamas se metería en una hipoteca como la que han asumido Iglesias y Montero, aunque matizó que se trata de una decisión personal. Mientras que Victoria Mendiola aseveró que la compra de la vivienda se ha sacado de contexto, aunque admitió que posiblemente la hayan adquirido en un momento inoportuno.

En esa misma línea se pronunciaron Ysabel Torralbo y Rosa Galindo, portavoces en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación, de Málaga Ahora –la marca con la que Podemos se presentó en las últimas municipales–. Torralbo, que es inscrita del partido y está pensando su voto, dijo que la compra de esa vivienda es privada, aunque desde el punto de vista político a su juicio esa decisión «se despega del sentir» de los votantes de Podemos, mientras que Galindo lo calificó de «torpeza política».

Nuevo piso para Garzón

Desde IU, formación que concurrió junto a Podemos en las elecciones generales y que prevé crear una confluencia con el partido morado y otros movimientos de izquierda cara a las próximas citas con las urnas, declinaron valorar la decisión de sus aliados apelando a la autonomía de cada partido y señalaron que esta circunstancia no afectará a futuras alianzas.

Ayer se supo que el líder nacional de IU, el malagueño Alberto Garzón, prevé adquirir junto a su pareja un piso de 89 metros cuadrados por 200.000 euros en Rivas Vaciamadrid.

Ha colaborado en esta información: Héctor Barbotta.