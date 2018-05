«En el pleno de mayo se aprobará la nueva ordenanza de vía pública» Pérez de Siles tras la entrevista, en el Paseo del Parque de la capital. / Salvador Salas Elisa Pérez de Siles, concejala de Promoción Empresarial, Empleo, Juventud y Deportes ANTONIO M. ROMERO Martes, 15 mayo 2018, 00:35

En la última crisis de gobierno municipal, provocada por la salida del Ayuntamiento de Málaga de Julio Andrade, Elisa Pérez de Siles asumió el área de Promoción Empresarial y Empleo –donde se incluye Vía Pública–. Unas nuevas responsabilidades que se suman a las que ya venía desarrollando como concejal de Juventud, Deportes y el distrito Bailén-Miraflores. Estas últimas semanas han sido intensas con reuniones y trabajo sobre el terreno para conocer las nuevas áreas.

–¿Cómo ha sido el aterrizaje en esta nueva área de Promoción y Empleo?

–Bien. Lo veo como una oportunidad de completar mucha de las acciones que hasta ahora venía desarrollando desde el área de Juventud para poner a disposición de los jóvenes las herramientas de promoción del empleo y puedan encontrar trabajo. Una de las grandes preocupaciones del alcalde, y ese fue el gran encargo que me hizo cuando me puso al frente del área de Empleo, es que ponga a disposición de los jóvenes todas las herramientas de formación y empleo.

–Entre sus competencias está vía pública, de la que depende un asunto polémico como es el de la ordenación de las terrazas. ¿Ve el nombramiento como un premio o como un castigo al tener que lidiar con este complicado asunto?

–No lo considero ni un castigo ni un premio. Asumo las nuevas responsabilidades como un reto y una oportunidad de aprender. Yo lo que ofrezco es dedicación y capacidad de diálogo con todo el mundo.

–¿Qué objetivos se marca en materia de promoción empresarial y empleo?

–Seguir trabajando en las líneas en la que se ha hecho en los últimos años, donde Málaga ha creado las condiciones propicias para atraer inversión, dinamizar la economía y promover el empleo. Málaga está muy bien posicionada porque ha hecho sus deberes y es el motor económico de Andalucía. El balance del Imfe (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) del último año es muy positivo. El Ayuntamiento se ha convertido un generador de confianza entre los jóvenes y las empresas para generar empleo.

–¿Las empresas siguen apostando por Málaga?

–Sí. Seguimos contando con la confianza de las empresas, que apuestan por las líneas estratégicas de la ciudad: la vanguardia, la modernidad y el dinamismo. En el poco tiempo que llevo en el área he tenido la oportunidad de ver cómo empresas que apostaban hace unos años por Málaga siguen destinando recursos e inversión para seguir poniendo en vanguardia sus proyectos empresariales en la ciudad. Ahí están casos como la renovación del centro comercial Larios o la ampliación de Plaza Mayor.

–¿En qué punto se encuentra la nueva ordenanza sobre vía pública?

–Tras la aprobación provisional en el pleno se estaba pendiente de un informe de asesoría jurídica para someterlo a su aprobación definitiva. El informe ya ha llegado.

–¿Cuándo prevé tener aprobada definitivamente esta ordenanza?

–En el pleno de mayo. Para el pleno de abril podíamos haberla llevado por el trámite de urgencia, pero me pareció más prudente, ya que acabo de llegar al área, esperar hasta que me hubiera reunido con los agentes implicados. Lo llevaremos a pleno de este mes para su aprobación y entrada en vigor.

Novedades

–¿Qué novedades destacaría de la nueva normativa?

–He tenido la oportunidad de estudiarla en profundidad y esta ordenanza tiene la impronta de la participación de todos los agentes implicados. ¿A qué me refiero? A que intenta conciliar algo que nos preocupa como es el disfrute del peatón sin olvidarnos del dinamismo económico de la ciudad. Esta ordenanza casa muy bien todos estos intereses y hace algo muy importante que no recogía la anterior normativa, de 2007, como es la tipificación exhaustiva de todos los aprovechamientos diferentes del dominio público, lo que permitirá una mejor aplicación de la ordenanza. La anterior norma dejaba muchísimas cuestiones en una laguna y esta ordenanza es más completa.

–¿La ordenanza va a limitar mucho el uso por parte de los establecimientos hosteleros de las terrazas?

–No es una ordenanza restrictiva, pero sí que ordena mucho de los supuestos prácticos que hoy se dan. Tampoco es, como denunciaban algunos grupos políticos de la oposición, una ordenanza que tenga un afán recaudatorio. Respecto a las dimensiones de las terrazas irán en función del número de metros que tenga el local.

–Queda poco tiempo de mandato municipal, menos de un año, ¿qué le gustaría impulsar en estas nuevas áreas que asume?

–Me gustaría conseguir poner en marcha el encargo del alcalde: darle un acento juvenil a las políticas de empleo. Poner en marcha el mayor número posible de herramientas que sirvan para el emprendimiento joven y el talento joven, que es muy alto en nuestra ciudad.

–En cuanto a los mercados municipales, ¿cuál es su objetivo?

–Para mí los mercados municipales son de las infraestructuras comerciales más importantes de la ciudad porque son un agente dinamizador de los barrios. Mi objetivo es seguir trabajando en la modernización de esas infraestructuras. Hay algunos proyectos que se están licitando como es la rehabilitación del mercado de Salamanca y el de Churriana y hay otros que me gustarían poner en valor como el de modernización del mercado de Bailén-Miraflores y el de Huelin.

–Las nuevas responsabilidades que ha asumido, ¿le dan una mayor proyección política?

–No sé si me da más proyección política, pero sí estoy convencida de que me da una mayor proyección social. Son áreas que me permiten una relación estrecha con el sector empresarial de la ciudad y trabajar en áreas como son la economía y el empleo que son transversales y afectan a diferentes áreas municipales.