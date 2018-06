El pleno de Málaga aprueba mantener las farolas de la Alameda pero la decisión sigue en manos del equipo de gobierno Farolas que existen en la Alameda y tipo de farola que se quería implantar. El concejal de Ordenación del Territorio anuncia que trasladará el rechazo a los arquitectos municipales para que reconsideren el cambio de luminarias JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 19 junio 2018, 13:59

La polémica generada por la sustitución de las farolas de corte modernista de la Alameda Principal de Málaga por unas nuevas de tipo minimalista ha llegado este martes a la comisión plenaria de Urbanismo del Ayuntamiento de la mano de una moción del grupo Málaga Ahora. Su portavoz, Ysabel Torralbo, ha propuesto que se mantengan las actuales luminarias, una iniciativa que ha sido secundada por todos los grupos políticos de la oposición, por lo que ha sido aprobada con los únicos votos en contra del PP.

No obstante, este tipo de mociones plenarias no tienen carácter vinculante para el equipo de gobierno por lo que la decisión sobre la sustitución o no de las farolas sigue estando en manos de los responsables municipales. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha apuntado que trasladará este rechazo del pleno a los arquitectos municipales que elaboraron el proyecto de forma que «estudien la posibilidad de mantener las farolas».

Pomares ha propuesto incluir una enmienda en la moción en ese sentido pero Ysabel Torralbo la ha rechazado y ha argumentado que se trata de una decisión política que no se puede dejar totalmente en manos de los técnicos. «Las farolas de la calle Larios no son originales pero son ornamentales. Las actuales de la Alameda aportarían elegancia. Deberían escuchar la demanda popular de que no se cambien», ha afirmado la portavoz de Málaga Ahora.

Por su parte, Pomares ha vuelto a señalar que serán reutilizadas en otros espacios de la ciudad y ha argumentado que las actuales farolas están pensadas para iluminar sobre todo el tráfico de vehículos, por lo que no encajan con el nuevo uso mayoritariamente peatonal de la nueva Alameda una vez que sea remodelada. «Si le damos una oportunidad a la Alameda, veremos un cambio a mejor», ha declarado.

Los concejales del PSOE Begoña Medina y Sergio Brenes han señalado que no se comprende el cambio aunque esté avalado por los técnicos y han pedido que se respete «lo que quieren los malagueños».