Plaza Mayor deberá construir dos nuevos carriles en la autovía antes de abrir el outlet Los atascos son habituales en la MA-20 junto a al salida del centro comercial. / SUR Los promotores del centro comercial deberán ampliar la MA-20 desde Guadalmar para evitar las retenciones que se producen en los accesos JUAN SOTO Málaga Lunes, 11 diciembre 2017, 00:27

A Sonae Sierra y a McArthurGlen, promotores del futuro outlet de lujo de Plaza Mayor, les ha surgido un gasto inesperado. Los responsables de la superficie comercial deberán duplicar la capacidad de la autovía MA-20 en sentido Torremolinos si quieren abrir el nuevo complejo. Según ha podido saber este periódico, se trata de una exigencia impuesta por la Unidad de Carreteras de Fomento, que responsabiliza al centro comercial de las retenciones que se producen casi todas las semanas en esa zona de la autovía.

Los responsables del futuro McArthurGlen Designer Outlet deberán poner en servicio dos carriles adicionales entre los nudos de Guadalmar y del Campo de Golf y un nuevo acceso al centro comercial que permita evitar la actual rotonda de acceso. El estudio de movilidad, que acaba de ser presentado en el Ayuntamiento y consensuado con las partes, detalla la construcción de dos vías de 1,8 kilómetros y un ramal junto a la actual entrada al recinto. La actuación tendrá un coste cercano a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Las obras podrían comenzar el próximo mes de abril.

Siete superficies comerciales y sólo un acceso desde la MA-20 Los responsables de las diferentes superficies comerciales que hay en el entorno del Campo de Golf entienden que la solución definitiva a todos los problemas de tráfico que se producen en la zona –agravados sobre todo en verano– no se solucionan con mejorar el actual acceso sino que debería pasar por crear uno nuevo e independiente. A las actuales presencias de Plaza Mayor, Ikea, Verdecora, Bricomart o el parque comercial Bahía Azul se le va a unir en breve la apertura que la empresa Porcelanosa o el futuro desarrollo de un complejo en la zona de Guadalmar, por lo que entienden que el Ministerio de Fomento debería plantearse crear un nuevo acceso entre Guadalmar y el Campo de Golf. Los atascos en este tramo de la MA-20 son cada vez más frecuentes y los vehículos llegan muchas veces a ocupar hasta el arcén de la vía en sentido Torremolinos. Por ello, los responsables de Plaza Mayor suelen colocar una serie de conos tanto en la entrada del recinto como en la misma rotonda para evitar el colapso, aunque no siempre surte los efectos deseados.

A falta de que se elabore el proyecto de ejecución y de que se reciban todos los permisos pertinentes, los dos nuevos carriles partirán desde el actual ramal de aceleración que hay en la rotonda de Guadalmar dirección a Torremolinos y ocuparán tanto el arcén de la vía como la zona libre que queda paralela a la autovía. Al llegar a la salida del centro comercial, uno ellos accederá directamente al complejo y el otro continuará hasta la rotonda. Con esta medida se logrará que las personas que visiten el outlet no tengan que llegar hasta la glorieta y ceder el paso a todos los vehículos que proceden de las otras direcciones.

Si se cumplen los plazos previstos y Fomento acepta los proyectos presentados, las obras podrían comenzar en el mes de abril y estar concluidas a mediados de octubre, fecha en la que se prevé abrir el nuevo factory. Por contra, si la actuación no está terminada para esa fecha, el outlet no se podrá abrir, ya que se trata de una condición indispensable para que el Ayuntamiento conceda la licencia de apertura.

El responsable de gestión de bienes de Sonae Sierra, Alexandre Pessegueiro, explicó durante la presentación del proyecto que la intención inicial era realizar sólo un nuevo acceso al centro comercial que permitiera evitar la rotonda del campo de golf, aunque Fomento se ha mostrado firme a la hora de exigir una actuación de mayor envergadura y ellos no se han opuesto porque no quieren problemas con nadie y entienden que la afluencia de personas a la zona se multiplicará cuando entre en servicio el outlet.

Tres millones de visitas

La previsión de los promotores es que unos tres millones de visitantes acudan hasta el futuro McArthurGlen Designer Outlet durante los primeros años, una cifra que aumentará cuando se construya la pase del proyecto. Esas cifras habría que sumarlas a los diez millones de visitantes que ya recibe Plaza Mayor cada año y que lo convierten en uno de los más visitados de toda Andalucía.

Construirán una salida directa desde la autovía al centro comercial sin pasar por la rotonda

Pese a todo, desde Sonae Sierra y McArthurGlen entienden que las retenciones que se producen en la autovía no están motivadas por la presencia de su complejo comercial sino por los problemas que provoca la actual rotonda, ya que los vehículos que tratan de acceder al centro deben ceder el paso a los conductores que ya están en la glorieta. Y no sólo eso. Defienden que los conductores que circulan por la glorieta no sólo van a Plaza Mayor sino a cualquiera de los otros recintos comerciales que hay en el área de Guadalmar y, sobre todo, hacia la carretera A-404 en dirección a Churriana, Alhaurín o Coín. «Se trata de una vía principal con mucha densidad de tráfico», esgrimen.

De cualquier forma consideran que al duplicar el número de carriles se acabarán los problemas de retenciones o, al menos, no afectarán al resto de vehículos que circulan por la autovía en dirección Torremolinos. Por contra, en el otro sentido no se exigirá ningún cambio para la apertura del centro.