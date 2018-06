Cosas de la ciudad Plaza de Camas: faltan zonas de sombra y drenaje Vista de la plaza Enrique García-Herrera, conocida popularmente como Plaza de Camas. Reclaman al PP que cumpla las mociones aprobadas en el Ayuntamiento para solucionar los problemas que arrastra la plaza JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Viernes, 8 junio 2018, 10:29

Ayer recogíamos en este misma sección que las jardineras secas de la plaza de Camas se iban a cambiarse. Pero eso es solo una actuación de las que exigen los vecinos y comerciantes de la zona, tal y como ayer mismo recordó el portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, y su compañera Remedios Ramos, que ha reclamado al PP que cumpla las mociones aprobadas en el Ayuntamiento para solucionar los problemas que arrastra la plaza. Y es que según dijeron, vecinos, comerciantes, técnicos y urbanistas han coincidido en declarar esta plaza «inhóspita, incómoda, con una zona de juegos infantiles a la que no se puede acceder en verano por le peligro que supone para los niños, con unas jardineras siempre secas a pesar de que tienen un sistema de riego que aseguran está provocando filtraciones en el aparcamiento y encharcamientos, ya que no tiene zona de drenaje». Los ediles criticaron que se construyeran dos pérgolas «y se han hecho encima de las rampas por la que los vehículos acceden al aparcamiento subterráneo, de manera que no hay sombra para viandantes o personas que quieran usarla».

Por ello, este grupo ha exigido al Ayuntamiento «que ponga en marcha lo acordado en las mociones, con soluciones al drenaje inexistente, con zonas claras para descanso y protección de los peatones y que se ejecute la partida presupuesta aprobada para este año en los presupuestos municipales para dar solución a los problemas de sombra».

Remedios Ramos y Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente.

Postigo de San juan: un rincón convertido en letrina

La calle Postigo de San Juan es un callejón a la espalda de la Iglesia de San Juan que está sirviendo de improvisada letrina para todo aquel que siente un apretón a cualquier hora del día y de la noche, según se quejan los vecinos de la zona. Desde esta calle se accede a dos bloques de viviendas y al edificio de la parroquia de San Juan donde se atiende a las personas que vienen buscando la atención de Cáritas, así como a la sede de las cofradías fusionadas y diversos servicios diocesanos.

Pues según los vecinos, la limpieza de Limasa era antes casi diaria, pero de un tiempo a esta parte es muy raro que se baldee y las deposiciones de todo tipo se tiran ahí días sin que nadie las limpie. «Son muchos los turistas que a diario entran al callejón –que es ciertamente pintoresco por las pinturas murales del edificio donde se sitúa el rótulo de la calle, asi como los detalles de la entrada del edificio de la parroquia–. La imagen que se llevan de la ciudad es realmente «inolvidable».