La plantilla de Limasa acuerda movilizaciones en la calle sin contemplar una huelga
FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 21 enero 2018, 18:01

Los trabajadores de Limasa van a iniciar en las próximas semanas un calendario de movilizaciones como protesta contra la decisión del Ayuntamiento de Málaga de dividir la empresa en dos, de forma que la limpieza viaria se dejará en manos privadas mientras los servicios de recogida de residuos y su posterior tratamiento serán municipalizados. En una asamblea celebrada la tarde de este domingo, la plantilla no ha contemplado la convocatoria de una huelga, pero sí que van a llevar a cabo una serie de acciones reivindicativas que se irán concretando a partir de la próxima semana.

En cualquier caso, la realidad es que hasta que se ponga en marcha la nueva Limasa aún quedan muchas cuestiones por resolver en cuanto a las condiciones sociolaborales de la plantilla, que será subrogada independientemente de que los barrenderos pasen a una empresa privada y el resto dependan de una sociedad municipal.

No hay plazos marcados, pero la intención del equipo de gobierno es dejar cerrada este mandato tanto la adjudicación de la limpieza como la municipalización del resto, aunque no sería hasta el próximo (las elecciones serán a mediados de 2019) cuando se materializarían los cambios. Hasta entonces, continuará prorrogado el contrato que teóricamente expiraba el pasado abril tras 16 años de concesión con un modelo mixto (51% privado) que no satisface a nadie en el Ayuntamiento y tampoco en los barrios.