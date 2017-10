Cosas de la Ciudad Piden la limpieza de un solar Solar de la calle Miguel Moya que los vecinos reclaman que se limpie. Matojos y suciedad se acumulan en un solar de la calle Miguel Moya, a la altura del número 9, en la barriada de El Palo JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Miércoles, 25 octubre 2017, 10:44

Matojos y suciedad se acumulan en un solar de la calle Miguel Moya, a la altura del número 9, en la barriada de El Palo, lo que es motivo de queja de los vecinos de la zona, quienes dicen que aquello se está convirtiendo en un foco donde anidan los roedores, por lo que piden su limpieza. «La casa donde vivo da a esa parcela y ya hay un árbol que ha crecido mucho y que se está metiendo en la vivienda», dice Sara Montaña, una joven que asegura que el solar pertenece al BBVA. «Hace tiempo lo limpiaron, pero la hierba ha vuelto a crecer y, además, tememos que aniden las ratas, porque hay basura abandonada», indica. Por este motivo ha pedido al Ayuntamiento que coloque antirratas, aunque asegura que le han contestado que mientras existan basuras, el servicio de plagas no intervendrá porque la medida no será efectiva. El resto de los vecinos de la calle Blas Palomo donde vive esta mujer y cuyas casas dan también a la parcela se quejan de igual modo de de lo sucio que está el solar y piden su limpieza. Lo mismo que los comerciantes de la calle Miguel Moya, quienes aseguran que no es extraño ver pasar a roedores por la calle, una de las arterias más comerciales y a la vez transitadas de El Palo que da acceso al mercado del barrio. A algunos incluso se les ha metido dentro del local alguna rata. «Con tanta maleza como tiene ese solar hay peligro de incendio, y ahora con la lluvia eso se puede convertir en una selva», comenta Antonio, un vecino que asegura que el solar en cuestión está además próximo a una guardería del barrio.

La vegetación ha crecido y se mete en algunas casas.

Fernán González. Torreta de ventilación desplazada

En la calle Fernán González hay una torreta de ventilación del cercano aparcamiento de la plaza de Camas que ha debido recibir un golpe y ayer aparecía rota. El golpe ha debido de ser fuerte porque la instalación se ha resentido bastante, tal y como se aprecia en la imagen inferior. Vecinos de esta calle se quejaron recientemente de los ruidos que tienen que soportar a diario debido al movimiento de mercancías en la zona. Unos ruidos que señalaban se producen debido a que en la actualidad gran parte de las mercancías se mueven con carretillas que van empujadas por operarios en vez de impulsado por vehículos eléctricos como se hacía en un principio, por lo que las ruedas metálicas o de plástico duro de esos carrillos hacen mucho ruido, especialmente cuando pasan por los varios registros con tapadera metálica que hay en esa calle. Los vecinos y comerciantes también se quejan de las basuras que se acumulan en la esquina de Fernán González con calle Cisneros.