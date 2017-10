El PP pide una partida para el tercer hospital en los presupuestos de la Junta Bendodo tacha de «cortina de humo» el anuncio del nuevo centro ya que en las cuentas de 2018 «no hay ni un céntimo» F. JIMÉNEZ MÁLAGA. Lunes, 23 octubre 2017, 01:12

El movimiento se demuestra andando. Y sin dotación económica difícilmente se puede acometer un proyecto. Con esta premisa, en el PP andaluz consideran que el anuncio de la Junta de Andalucía de construir un tercer hospital en Málaga capital es «una cortina de humo», toda vez que no se incluye ninguna partida en los presupuestos autonómicos de 2018 negociados por PSOE y Ciudadanos. «Lo van a anunciar precisamente ahora, cuando ya no da tiempo a meterlo en los presupuestos de 2018 y supone otro año perdido. Dicen que hay un grupo de trabajo creado, que me parece bien y tiene todo nuestro respeto porque son profesionales que hablan de propuestas, pero en los presupuestos de 2018 ni un céntimo para las soluciones sanitarias en Málaga», expuso ayer el portavoz del PP regional, Elías Bendodo, quien solicitó al PSOE que atienda la propuesta de los populares de incluir una partida económica para que en 2018 puedan darse los primeros pasos en la construcción de ese tercer hospital. Sobre esta infraestructura, cabe reseñar que el grupo de expertos encargado de analizar las necesidades sanitarias de Málaga capital ha planteado la creación de un complejo hospitalario de 800 camas, muy dotado tecnológicamente y situado detrás del Materno Infantil.

«Hay que apostar por la salud de los malagueños, porque somos la provincia con menos camas por habitante y la que menos inversión recibe por habitante», remarcó Bendodo durante una comparecencia en la que, acompañado por una treintena de miembros del partido en Málaga, volvió a pedir al PSOE «diálogo» para negociar unos presupuestos «mejores».

«PP y PSOE somos capaces de llegar a acuerdos, y eso debemos hacer porque es lo que piden los andaluces. Por eso nuestro presidente, Juanma Moreno, tiende la mano para llegar a un nuevo acuerdo proponiendo cosas por el bien de los andaluces pero en el PSOE siguen sin dar señales de vida», criticó el también presidente del PP malagueño, quien lamentó que la respuesta de Susana Díaz sea «enrocarse en su soberbia».

No obstante, reiteró que «todavía tenemos tres días por delante -hasta el próximo miércoles, cuando se celebra el debate a la totalidad en el Parlamento- para alcanzar un acuerdo que mejore la sanidad, la educación, las infraestructuras y las políticas sociales».