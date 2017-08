El SUP pide mayor plantilla policial para el aeropuerto, sin actualizar desde 2010 Pasajeros en la terminal T3 del aeropuerto de Málaga. / Álvaro Cabrera Desde el sindicato de la Policía Nacional aseguran que habría que aumentar el catálogo de puestos de trabajo en unos 50 agentes más ALVARO FRÍAS y IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 3 agosto 2017, 00:37

Un verano más, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) vuelve a demandar más policías nacionales para la Málaga. Es algo necesario, según apuntan, para dar un servicio de calidad «como se merecen los ciudadanos y turistas», sobre todo en la época estival, cuando la población en la costa se dispara. Y un claro ejemplo de esto es, según el sindicato, lo que ocurre en el aeropuerto de la capital.

Según los datos del primer semestre, el aeropuerto ha experimentado un incremento del 13,7 por ciento de pasajeros que han llegado al aeródromo malagueño. Hablamos de 8.394.937 pasajeros y un aumento de 12,5 por ciento de las operaciones. Sin embargo, la secretaria provincial del SUP en Málaga, Mariló Valencia, señala que el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) no se actualiza desde el año 2010. Además, indica que no se están cubriendo los puestos de trabajo en su totalidad.

La responsable sindical explica que el aeropuerto de Málaga necesita una actualización de su CPT de unos 50 policías más de los que hoy en día se recogen. Asimismo, solicita un mayor número de medios técnicos inteligentes, que ayuden a cubrir esta falta de personal y agilice el control en las fronteras.

Sobre la situación actual, desde el sindicato aseguran que, en ocasiones, se dan problemas con la llegada de un gran número de pasajeros por el malestar provocado por las esperas ocasionadas, ya que no ha habido un incremento del número de filtros en las entradas. Al respecto, expone que, con la modificación de la normativa Schengen, se hace extensible el control no solo de los pasajeros no comunitarios, sino también de los que sí lo son. «Esto supone un mayor volumen de trabajo con el mismo número de policías», apunta Valencia.

La también vocal del Consejo de la Policía afirma que la solución a esta situación pasa por dotar al aeropuerto de más policías, así como más medios técnicos. Se refiere al sistema conocido como ABC (Sistema Automático de Control), que en la actualidad solo hay en Llegadas y considera que sería necesario su aumento tanto en esta zona como en la de Salidas de los pasajeros.

Aviso de la avería del sistema ABC. / SUR

Mientras desde la Subdelegación del Gobierno no hacen declaraciones sobre este asunto, Valencia precisa que la Comisaría Provincial destina a policías de la plantilla provincial para prestar servicio en el aeropuerto. Así, solicita una convocatoria en la orden general para cubrir las plazas en el aeropuerto de Málaga, para que la dotación general no suponga un cambio de puesto de trabajo.