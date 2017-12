La ONU pide que no deporten a los menores de la cárcel de Archidona Imagen de archivo de los internos en la prisión de Archidona. :: efe El Comité de los Derechos del Niño acepta la solicitud de Málaga Acoge, que lleva semanas advirtiendo de la presencia de adolescentes en el centro penitenciario FERNANDO TORRES ARCHIDONA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:36

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, pidió el pasado jueves al Gobierno de España que paralice tres de las expulsiones que ya se han firmado para tres inmigrantes internados en la prisión de Archidona. Esta solicitud se ha hecho efectiva gracias a un escrito presentado por Málaga Acoge, que lleva semanas denunciando la presencia de adolescentes entre el grupo de argelinos que el Ministerio del Interior ubicó en el centro penitenciario, todavía sin inaugurar.

Según los tres escritos del comité, la ONU pide al Gobierno que se paralicen las expulsiones «mientras los casos estén siendo estudiados». Solicitan de igual manera que los posibles menores sean internados en un centro acorde a su edad. «Exigimos la inmediata aplicación de lo solicitado por las Naciones Unidas y la repatriación por parte del Estado de los menores que ya hayan sido devueltos desoyendo nuestras peticiones de que no se hiciera hasta que Naciones Unidas tomase una decisión», aseveró este viernes el abogado y vocal de la Junta Directiva de Málaga Acoge, José Luis Rodríguez. El abogado también recordó que la organización ha señalado la irregularidad hasta en tres ocasiones frente a diferentes entidades, sin haber sido escuchados.

Desde el ministerio no hicieron comentarios sobre la petición de la ONU y emplazaron a este periódico, al igual que con respecto a todas las preguntas posibles sobre los traslados -número de deportaciones, fecha prevista para vaciar la prisión- a esperar a que finalice el operativo, momento en el que se dará más información. No obstante, una vez más, defendieron su gestión y se remitieron a las autorizaciones judiciales. «Aquí no se va a conculcar la ley por nada, actuamos en función de lo que nos trasladen las autoridades judiciales; todos los traslados que se han hecho hasta ahora han sido bajo autorización judicial. Cuando se ha conocido la presencia de menores se ha puesto en manos del Ministerio Fiscal, cumpliendo obligación de todas las autoridades al avisar a la Junta de Andalucía».

El Defensor del Pueblo confirmó que dos de los tres presuntos menores a los que se refiere la ONU ya han sido deportados a Argelia. Málaga Acoge trasladó a dicha institución lo dispuesto por el comité, a lo que el defensor respondió sugiriendo a los organismos competentes -Comisaría de Extranjería y Fiscalía General del Estado- a frenar las expulsiones y a trasladar al adolescente a un centro de menores.