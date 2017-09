El ‘photoshop’ se cuela en la campaña de Rafael Fuentes para liderar el PSOE A la izquierda, la imagen original. A la derecha, la fotografía manipulada. / Sur En el cartel anunciador de su acto de hoy en la Axarquía se manipuló la fotografía al quitar la imagen de la exalcaldesa de Vélez Salomé Arroyo y poner la de otra afiliada ANTONIO M. ROMERO Martes, 26 septiembre 2017, 00:42

El ‘photoshop’ se ha colado en la campaña de Rafael Fuentes para liderar el PSOE de Málaga. El aspirante a secretario general participará hoy en varios actos en la comarca de la Axarquía cara a las primarias del 1 de octubre y para anunciarlo desde su equipo editaron un cartel con una fotografía ilustrativa. La instantánea muestra a varios militantes de Vélez-Málaga durante una visita reciente de Fuentes a esta agrupación para presentar su proyecto de partido. En la imagen original aparece la secretaria general veleña y exalcaldesa de esta ciudad, María Salomé Arroyo, mientras que en la utilizada en el cartel se ha manipulado la fotografía ya que se ha recortado su cabeza y se ha colocado la de otra militante.

Desde el equipo de Fuentes reconocieron que había sido «un error» y el propio aspirante a la secretaría general llamó a Arroyo este lunes para pedirle disculpas, según confirmaron fuentes consultadas. Desde la candidatura del otro candidato a la secretaría general, José Luis Ruiz Espejo, declinaron pronunciarse sobre un asunto que ayer fue la ‘comidilla’ en las filas socialistas.

La explicación dada desde el entorno del aspirante sanchista es que el equipo de diseño que está participando en la campaña de Rafael Fuentes –formado por militantes de base que están trabajando de manera altruista– solicitó una foto para ilustrar el cartel en la que aparecieran un grupo numeroso de militantes de la Axarquía. Se eligió una de la anterior visita de Fuentes a Vélez-Málaga en la que aparecía Arroyo –que apoya al otro candidato, José Luis Ruiz Espejo–; cuando se dieron cuenta de su presencia y para evitar que pudiera molestarse por utilizarla para un acto del otro candidato, según fuentes consultadas por SUR, decidieron retocarla quitando la cabeza de Arroyo, se le dejó el resto del cuerpo, y se puso la cara de otra afiliada.

Los equipos de los dos candidatos negociarán hoy la celebración de un debate José Luis Ruiz Espejo y Rafael Fuentes, los dos candidatos a la secretaría general del PSOE de Málaga en las primarias del próximo domingo, 1 de octubre, han mostrado su disposición a participar en un debate para dar a conocer sus propuestas y modelos de partido. El secretario de Organización, Cristóbal Fernández, como responsable del comité organizador de las primarias, ha convocado a los representantes de los dos equipos a una reunión hoy, martes, para acordar la fecha, hora, lugar y formato del cara a cara. La propuesta de este debate partió de Fuentes, el aspirante sanchista, cuyo equipo mandó una carta al comité organizador y donde planteó su celebración en la sede provincial, con un solo bloque de temas sobre el programa y que se retransmita a través de la señal del PSOE en redes sociales y a los medios de comunicación. A esta petición, respondió afirmativamente Ruiz Espejo. Ahora sólo queda cerrar los detalles de este cara a cara.

Desde el equipo de Rafael Fuentes reconocieron el error y en su cuenta de Twitter publicaron: «Lamentamos el error cometido con la foto y pedimos disculpas sinceras a la secretaria general de Vélez».

Salomé Arroyo, en declaraciones a este periódico, afirmó que le sentó mal esta manipulación de su imagen. «Ha sido una metedura de pata y un gesto muy chabacano. Como secretaria general de Vélez-Málaga acudí al acto de Rafael Fuentes en mi agrupación, como hice con los otros candidatos, y me pidieron ellos que me pusiera en la fotografía y no tuve ningún problema. No entiendo que ahora hayan hecho esta manipulación», dijo.

«Nuestro adversario es el PP y no los propios compañeros de partido y actos como el de manipular una fotografía nos hacen mucho daño como partido», apostilló Arroyo, quien agradeció la llamada de Rafael Fuentes para pedirle disculpas.