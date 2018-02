Más de 500 personas protestan en Málaga por la caza con galgos y el maltrato animal

Febrero es el mes más temido para los amantes de los galgos. La caza acaba, y por ello miles de perros de esta raza son abandonados, o cruelmente asesinados por los cazadores que creen que ya no necesitan al animal, o que no ha hecho un buen trabajo. Es por eso que la Asociación Málaga Perruna lleva manifestándose desde 2011 por estas fechas para protestar por el uso que se le da a los galgos y por el maltrato animal. «Queremos que los cazadores sigan las mismas leyes que tiene cualquier dueño de perro, y multas o cárcel para cuando se abandone o mate. Y además nos hemos unido a grupos animalistas para pedir no a la caza», explica Cristina Martín, vicepresidenta de la Asociación Málaga Perruna.

Cada año son más las asociaciones que se unen a la protesta. Este año han sido un total de 60. Además, también crece cada vez más las personas que se acercan para unirse a la causa. De esta manera, más de 500 personas se han reunido esta mañana en la Plaza de la Marina, en una manifestación que ha finalizado con la lectura de un manifiesto.

Esta petición se ha realizado a nivel nacional, pues ha tenido lugar en 30 ciudades españolas a la vez, como Madrid, Sevilla o Barcelona, entre otras. «Es importante que Málaga se movilice contra la caza y el maltrato», pide la presidenta de la Asociación Alma de 4 patas, Amaya Aristi.