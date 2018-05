Más de 500 personas marchan por el Centro al grito de «Málaga no se vende» Los manifestantes en la plaza de la Constitución. / Ñito Salas Los manifestantes claman contra la subida de los alquileres provocada por la especulación inmobiliaria y rechazan los principales proyectos urbanísticos del Ayuntamiento IGNACIO LILLO Málaga Sábado, 12 mayo 2018, 16:08

Al grito de «Málaga no se vende» y otros lemas, dirigidos mayoritariamente contra el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, más de 500 personas han marchado hoy por las calles del Centro, en un extenso recorrido, desde la plaza de la Constitución a la de la Merced, por Alcazabilla hasta la sede del Ayuntamiento y a lo largo del Parque hasta la Marina. Entre los manifestantes, una amalgama de sensibilidades: desde los que claman contra la subida de los alquileres provocada por la especulación inmobiliaria y la «turistificación masiva»; hasta los que rechazan los principales proyectos urbanísticos del equipo de gobierno municipal (torre del Puerto, academia del Málaga en Arraijanal, rascacielos en los terrenos de Repsol, etc). Y todo ello, pasando por la permanencia de la Casa Invisible (con una aportación muy numerosa a la protesta) y por la defensa de la identidad de los barrios históricos, entre una veintena de causas.

Uno de sus portavoces, Jesús Iglesias, ingeniero de telecomunicaciones, ecologista y miembro de la asociación de vecinos Lagunillas, explica que la protesta tiene entre sus objetivos la exigencia de una vivienda digna y a precios accesibles, la defensa de los servicios y espacios públicos y de las zonas naturales y verdes, en una ciudad «que ponga en el Centro a las personas», y añade: «Tiene que haber un debate social antes de ceder espacios como Arraijanal, el rascacielos del Puerto o los Baños del Carmen al interés privado, tenemos que pensar entre todos el modelo de ciudad que queremos». Iglesias denuncia también la subida de los alquileres y la especulación inmobiliaria, que «está expulsando a muchos vecinos del Centro, porque el coste de la vida sube por encima de los salarios, por procesos de gentrificación y turistificación».

Ñito Salas

Entre los asistentes con representación política se encontraban la concejala y diputada de Málaga Ahora, Rosa Galindo; y la parlamentaria de Equo en el Parlamento andaluz, Carmen Molina. Muchos de los participantes lo hicieron con sus hijos, lo que dio lugar a la creación de una zona infantil dentro de la manifestación; así como con sus perros y también en bici. «Paquito (en referencia al alcalde) está vendiendo lo que queda de ciudad» y «Si nos echan de los barrios les paramos la ciudad» fueron algunas de las consignas más coreadas, con la voz cantante de los representantes de la Invisible. Entre las pancartas, llamamientos para que se acaben las talas (como las que se hicieron en Gibralfaro); por la declaración de la Sierra de Mijas como parque natural; contra la especulación urbanística en Lagunillas y el Bulto, en defensa de la corrala Guevara (una promoción ocupada en la zona de la calle Cristo de la Epidemia) y por los derechos de los pensionistas e inquilinos, entre otras.

Uno de los testimonios más desgarradores de entre los congregados fue el de Carmen Sánchez, jubilada de 72 años, con una minusvalía de un 81% que vive desde hace años «de habitación en habitación» (en pisos compartidos) y «de esta me echan a la calle», se lamenta, entre lágrimas. «Me veo viviendo en un banco, ya no puedo más». Por ello, rogó al regidor que le ayude a conseguir «un techo digno hasta que me muera; por favor, un poco de humanidad».