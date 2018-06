Unas 150 personas se concentran en contra de la construcción de La Academia en Arraijanal Concentración en la plaza de la Constitución este martes. / Ñito Salas Greenpeace, que no alegó contra el proyecto en 2012, pide ahora que no se lleven a cabo las obras que ya han comenzado JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 5 junio 2018, 20:33

Unas 150 personas han participado en la tarde de este martes en la concentración convocada por varias asociaciones ecologistas en la plaza de la Constitución para rechazar la construcción de La Academia del Málaga en un 21% de los suelos del paraje de Arraijanal. Provistos de pancartas, los manifestantes han vuelto a reclamar que no se lleve a cabo construcción alguna en Arraijanal por sus valores medioambientales y arqueológicos. No obstante, las obras de la primera fase de La Academia ya están en marcha, y la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por colectivos ecologistas y vecinales para intentar pararlas.

«No estamos en contra del proyecto de la ciudad deportiva, sino en contra de que se ubique en ese espacio«, ha expuesto Sonia Menéndez, portavoz de Greenpeace, quien ha recordado que la concentración se ha convocado coincidiendo con el día mundial del medio ambiente. Cuestionada sobre el hecho de que no protestaran o alegaran cuando el proyecto se estaba tramitando en la Junta y el Ayuntamiento, ya que ni Greenpeace ni otros colectivos ecologistas alegaron en plazo en 2012 (ver SUR aquí 19/4/2018), Menéndez ha apuntado que no pensaban «que iban a usar esa zona para la construcción». «Hemos empezado las movilizaciones cuando han empezado a construir», ha admitido.

Por su parte, Francisco Gaspar, de la asociación de vecinos Almar, de Guadalmar, ha informado de que este miércoles van a mantener una reunión con el delegado de la Consejería de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, para exponerle su preocupación por los efectos que puede implicar la realización de La Academia, en una parte de los suelos de Arraijanal próxima a la urbanización, en relación con su riesgo de inundación.

En la concentración han estado presentes los portavoces de los grupos municipales de Málaga Ahora y Málaga para la Gente, Ysabel Torralbo y Eduardo Zorrilla, respectivamente.