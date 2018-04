Más de 200 personajes de Star Wars desfilarán en Málaga para la Fundación Andrés Olivares en mayo Casco que se sorteará durante el evento. / Jon Sedano Algunos soldados desembarcarán desde el patrullero Tagomago de la Armada Española para recorrer la capital hasta la Plaza de la Constitución JON SEDANO Málaga Lunes, 9 abril 2018, 14:07

Los chicos malos que hacen cosas buenas regresan a Málaga. La Legión 501 desfilará el 5 de mayo por las calles de la capital en el tercer evento que los protagonistas de Star Wars realizan junto a la Fundación Andrés Olivares. La fecha no ha sido elegida al azar, ya que la jornada anterior se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars por la similitud en inglés de la frase «Que la Fuerza te acompañe» con la fecha: «May the Fourth be with you».

En esta ocasión el desembarco será a lo grande. Más de 200 personas lucirán trajes de la saga galáctica, una cifra que según sus organizadores triplica a la del anterior evento organizado por la fundación. Asimismo, el Emperador y sus guardias desembarcarán, gracias a la colaboración de la Armada Española, del patrullero Tagomago. El desfile comenzará en La Farola en torno a las 17.30 horas y pasará por el Muelle Uno, el Palmeral de las Sorpresas, la Plaza de la Marina y la Calle Larios para concluir en la Plaza de la Constitución sobre las 20.00 horas.

Presentación del evento en la oficina Store Larios de CaixaBank. / J.S.

El motivo de este evento es concienciar a los ciudadanos de la importancia de la donación de médula ósea. «Es muy sencillo, no tanto como un pinchazo en la vena, pero poco más», explica Andrés Olivares durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la oficina Store Larios de CaixaBank. El cartel del evento ha sido creado por la Asociación de Acuarelistas de Málaga.

Al desfile no solo acudirá la Legión 501, con 170 miembros, sino también otros dos grupos, los Mandalorian Mercs con 10 integrantes y 48 cadetes de la Galactic Academy. Asimismo, a ellos se les une el robot astromecánico de color rosa R2-KT, creado en memoria de una pequeña llamada Katie que falleció en 2005.

Por otro lado, desde el 27 de abril hasta el 27 de mayo se podrá visitar en el Edificio del Museo del Palmeral de las Sorpresas la exposición Mitos de una Galaxia, donde se podrán ver réplicas y piezas de coleccionismo de la saga. Los más pequeños podrán disfrutar incluso de un plató virtual y de la aventura 'Mitos Journey'.

Por último, con el objetivo de recaudar fondos para poder sufragar los gastos generados del evento, se sorteará una réplica de un casco de un Stormtrooper a escala real.