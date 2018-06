Perros en el mercado de Huelin

La entrada de perros en los mercados municipales está prohibida, aunque un lector se muestra indignado porque dice que hay quien no cumple con esta norma y asegura además que no se hace nada para evitarlo. Y como prueba de ello envía unas fotografías tomadas el miércoles en el mercado de Huelin en las que aparece una persona con un perro pasando junto a los puestos de alimentos de dicho mercado. «Me gustaría que se hiciera referencia a esta falta de control en la mayoría de los mercados de manera impune, ya que quien quiera puede entrar a pasear su perro dentro de un mercado, donde está totalmente prohibido, cada vez que le de la gana, incluso llegando a encararse con cualquiera que le advierta sobre esta actitud», indica.

«Por supuesto he llamado a la Policía Local para informar de esto, ya que no es la primera vez que veo personas con perros en lugares tan sensibles como es un establecimiento público de alimentos, pero nunca he visto llegar a la policía y llamar la atención a las personas que infringen descaradamente las ordenanzas municipales sobre animales. Igual que en otras ocasiones, en esta ocasión no apareció la autoridad para poner orden», dice.

Efectivamente, el artículo 15 de la ordenanza de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de los animales indica expresamente que «en locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales». Se prohíbe, por tanto, el acceso de animales de compañía como son los perros en los mercados, y es competencia de la Policía Local denunciar y sancionar su incumplimiento.