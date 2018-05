Las pensiones y la lucha feminista cobran protagonismo en la manifestación del Primero de Mayo en Málaga Un momento de la manifestación de Málaga. / Francis Silva Miles de malagueños participan en la marcha del Día del Trabajo, convocada por CCOO y UGT y apoyada por partidos y colectivos de izquierda NURIA TRIGUERO Málaga Martes, 1 mayo 2018, 14:56

Las intensas movilizaciones protagonizadas en los últimos meses por los pensionistas y las mujeres han pesado, y mucho, en la manifestación del Primero de Mayo de este año. Ambas causas han enriquecido el argumentario de los sindicatos y los partidos políticos de izquierda que han secundado esta tradicional cita del movimiento obrero. Según los convocantes, 12.000 personas han participado en la marcha, que ha discurrido sin incidentes y de manera ágil por la Alameda de Colón, la Alameda Principal y la calle Larios, culminando en la plaza de la Constitución a las 13.00. Por su parte, la Subdelegacion del Gobierno estimó en 4.000 los asistentes.

«Toca recuperar derechos». Esta ha sido la consigna de este 1 de Mayo, en el que los sindicatos han reivindicado que es hora de que el crecimiento económico y de recaudación se refleje en los bolsillos de la clase trabajadora y de los pensionistas. Los líderes de CC OO y UGT han exigido la derogación de la reforma laboral y de las dos reformas de las pensiones. No sólo no consideran suficiente la subida propuesta por el Gobierno para las prestaciones de los jubilados, sino que le acusan de mentir a la ciudadanía, ya que respondió que no había dinero ante las demandas de revalorización de los sindicatos y ahora «resulta que sí hay dinero», según ha criticado el secretario provincial de CCOO, Fernando Muñoz.

También ha habido advertencias para la patronal, ante el estancamiento de las conversaciones para la subida de salarios a nivel estatal. «No descartamos una huelga general», ha afirmado Muñoz.

Entre los lemas referidos a la precariedad laboral, los sueldos, las pensiones o la reforma laboral se han colado también consignas en contra de la polémica sentencia de 'La Manada'. Además, las primeras palabras pronunciadas por el secretario provincial de UGT, Ramón Sánchez, en el mitin de cierre de la manifestación han sido para la víctima de la violación. «No es no. Te creemos, hermana», ha proclamado.

En la marcha de esta año se ha notado una participación especialmente potente de los partidos de izquierda, especialmente de PSOE y Podemos, con sus propias pancartas. El consejero de Empleo de la Junta, Javier Carnero, y el delegado del gobierno andaluz en Málaga y secretario provincial del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, estaban entre los numerosos políticos socialistas que han acudido a la cita.