Peligro en un parque infantil
Denuncian la presencia de elementos peligrosos en un recinto infantil de la calle Poeta Muñoz Rojas de la capital
Miércoles, 27 diciembre 2017

Los parques infantiles juegan un papel determinante en los espacios urbanos de cualquier ciudad que se precie, ya no sólo porque se trata de lugares de recreo, ocio e interrelación para los más pequeños, si no también para los familiares como lugar de descanso del ajetreo de la ciudad. Estos espacios brindan la oportunidad a los más pequeños de poder divertirse, salir a correr, disfrutar de las zonas de juegos, hacer ejercicio físico y realizar amigos. Sin embargo, cuando no cuentan con el mantenimiento mínimo exigido y la seguridad de los pequeños no queda garantizada tales parques pueden llegar a convertirse en un peligro. Al menos, eso es lo que asegura un vecino de la calle Poeta Muñoz Rojas de la capital situado junto al instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Romeo Esteo, ubicado en la calle Agustín Martín Carrión.

Según este vecino, padre de dos hijas menores, el parque infantil en cuestión presenta algunos elementos que son todo un peligro para los pequeños. En concreto, se refiere a unos postes verticales de los que salen dos grandes tornillos y que suponen un gran peligro para los menores. «Mi hija pequeña estuvo a punto de golpearse con uno de ellos. Fue mi mujer la que se dio cuenta del peligro y decidimos irnos», ha relatado este padre. Al perecer, dichos tornillos sujetaban una barra que hacía las veces de valla. Por lo que sea la barra ha desaparecido dejando los tornillos que la sujetaban al aire, de modo que representan un peligro para los pequeños. En este sentido, este padre pide a los servicios municipales que procedan a la retirada de los mismos para acabar con el peligro que representan o a reponer la barra, ya que se trata de un parque infantil muy frecuentado por las familias de la zona y de otros puntos de la capital. «Hay pistas de fútbol cercanas y un parque de ejercicios también próximo, por lo que son muchas las familias que acuden a este espacio urbano de Málaga», ha insistido este vecino, que se quejado además de la suciedad que presenta el parque infantil. «Se nota que no lo limpian a diario. Hay cascaras de pipas, colillas y todo tipo de restos que llevan tiempo sin limpiar. Está habitualmente muy sucio», ha lamentando, a la vez que ha pedido al Ayuntamiento que se tome más interés para mantener limpios y seguros los parque infantiles de la capital y de manera especial el de la calle Poeta Muñoz Rojas, para que no represente un peligro para los menores.

Seto sobre la acera.

Parador de Golf: Setos que invaden las aceras

Vecinos de la zona del Parador de Golf de Málaga se quejan del peligro que representa para los peatones del entorno los setos del campo de prácticas de este emblemático espacio de la ciudad. La falta de mantenimiento exterior de los setos ha terminado convirtiendo a los mismos en grandes árboles que han invadido las aceras impidiendo el tránsito de personas, tanto que los peatones se ven obligados a tener que invadir la calzada para poder continuar su camino. «El problema es mucho mayor cuando vamos con niños o con el carrito del bebé, ya que cada vez hay más circulación en la zona. Con lo que se monta para entrar o salir de Plaza Mayor cada vez más conductores utiliza estas calles como vías alternativas», asegura un vecino, que pide al campo de golf que preste la misma atención al mantenimiento exterior de los setos que al propio campo. «Cuando llueve, entre los setos que ocupan la acera, y la carretera que se inunda, se hace del todo imposible ir andado por la zona hasta el centro comercial de Plaza Mayor», explica un residente de la zona, que no entiende cómo no se toman medidas para devolver las aceras a los peatones.