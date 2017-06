Paulino Plata: «Espero que no se juegue con los tiempos para disuadir a los inversores del hotel» El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, en el Palmeral con la Farola de fondo. / Álvaro Cabrera «Los promotores han mostrado su voluntad de seguir adelante y de desarrollar el proyecto porque confían en el gran potencial de Málaga», detalla el presidente de la Autoridad Portuaria IGNACIO LILLO Málaga Domingo, 25 junio 2017, 00:28

Paulino Plata ha sido el primer presidente de la Autoridad Portuaria que se ha embarcado en el complejo trámite administrativo necesario para construir un hotel en el Puerto. De este y otros proyectos de futuro en los muelles habla en las siguientes líneas.

– ¿Por qué se planteó un hotel en el Puerto?

– Forma parte de la estrategia de cruceros que se diseñó y que queremos desarrollar para que Málaga pueda ser el gran puerto base del sur de Europa. Es un turismo en crecimiento y que ayuda a desestacionalizar, con un gasto medio superior. El hotel está plenamente justificado dentro de la actividad portuaria, por eso se pensó así a partir de 2005.

– ¿Cómo van los trámites?

– Seguimos con la tramitación del expediente, que es muy complejo. Se presentó ante la Gerencia de Urbanismo toda la documentación de la evaluación ambiental estratégica, que es un trabajo exhaustivo. No creo que ningún edificio de Málaga haya tenido hasta ahora un estudio tan amplio. También se ha presentado el documento para la modificación del Plan Especial, que pretende incorporar la edificabilidad necesaria para construirlo, porque el uso ya estaba previsto desde el texto refundido del Plan Especial en 2010, donde esa parcela estaba destinada a uso hotelero. Se está siguiendo el procedimiento y ahora corresponde a Urbanismo y a la Junta que se pronuncien.

– ¿Qué dice exactamente la evaluación ambiental estratégica?

– Considera el impacto que puede tener el edificio en función de sus características en diferentes zonas. La ley obliga a escoger tres posibles emplazamientos y seleccionar el que resulte mejor. Estos serían San Andrés, Muelle de Heredia y la plataforma del morro de Levante. En el proceso de evaluación se ve claro que el mejor emplazamiento con diferencia es el dique de Levante, donde estaba previsto por el Plan Especial. Este emplazamiento del edificio no afecta ni a la flora ni a la fauna, ni produce ningún impacto sonoro. También se ha hecho un análisis del impacto visual. Para ello, se han seleccionado 15 puntos sobre los que se proyectan conos visuales, con la referencia de una persona que mira a su alrededor. Se ha hecho un análisis de la perspectiva urbana con la torre y sin ella, y se describe el grado de afectación en cada caso. Se ve que la huella del edificio es perfectamente asumible en la perspectiva incluso desde el punto más cercano, como puede ser la bocana del puerto, o desde Gibralfaro. Es un impacto mucho menor que otros edificios, como La Equitativa, que por cierto está protegido.

– ¿Cree que encajaría en Málaga?

– Málaga es una ciudad viva y debe reflejar la arquitectura de cada época, es imparable, lo que hay que procurar es que sea la mejor arquitectura posible, y es ahí donde debería centrarse el debate. Pensar que la ciudad va a quedarse parada en un determinado tiempo por la añoranza de algunos es irreal y no ocurre ni ha ocurrido en ningún rincón del mundo. En el estudio también se habla del beneficio que generaría para el sector turístico. Al mejorar la cualificación, incrementa el nivel de la oferta hotelera. Los estudios efectuados dicen que se pierde muchísima ocupación por no tener más hoteles de cinco estrellas, que además son los que ofrecen más y mejor empleo. Málaga está viviendo un momento dulce y tiene que escoger si quiere un turismo de calidad. Tiene que aspirar a ser un destino del máximo nivel.

– Estamos en un momento clave de tramitación. Urbanismo ya ha enviado el expediente a la Junta, que tendrá que determinar si la declaración de impacto ambiental se hace por el trámite ordinario o simplificado, lo que puede suponer una diferencia de muchos meses.

– El ordinario pueden ser 18 a 20 meses, y el simplificado, de seis a siete. La diferencia entre un procedimiento y otro, según los especialistas que nos asesoran, estriba en la complejidad del tema. La evaluación ambiental estratégica por el procedimiento ordinario hay que hacerla para un documento complejo como es la revisión de un Plan General o una actuación minera. Pero en un caso puntual como este, que se trata de modificar una parte de la superficie sobre la que se va a actuar (porque la mayor parte tiene asignado el uso hotelero) lo lógico es utilizar el simplificado. En opinión de los expertos está claramente previsto en este caso aplicar el procedimiento simplificado. Espero que no se juegue con los tiempos para disuadir a los inversores, porque eso podría llevarnos a incurrir en responsabilidades. Las normas se tienen que aplicar con el mayor rigor técnico, que estoy seguro que va a primar. Urbanismo ya ha remitido a la Junta el expediente y espero que se aplique la norma dentro del sentido común, la decisión tiene que ser proporcional a la dimensión del tema.

– El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos) acaba de pasar por Málaga para elaborar un informe sobre el impacto de la Torre.

–No entiendo bien el papel de Icomos en este asunto, y menos cuando, según he leído, venían a entrevistar a las entidades que mantienen una posición contraria. Por tanto, ya sabemos la dirección del informe. La torre no estaría cerca de ningún bien declarado Patrimonio de la Humanidad, ni del Centro Histórico.

– Los promotores del hotel están muy atentos al procedimiento y a la opinión pública.

–Lo que me gustaría es que vieran las fotos de las reuniones que ha habido en contra y el número de participantes. Se han organizado muchos debates y hay que darle a las cosas la dimensión que tienen, y tratarlo con objetividad. Nadie se puede quejar de que no haya debate.

– ¿Cree que hay riesgo de que los inversores se marchen?

– Pienso que no, los inversores han mostrado su voluntad de seguir adelante y de desarrollar el proyecto porque confían en el potencial de Málaga. Es una apuesta muy valiente por el enorme potencial de la ciudad, que no se puede realizar en muchos otros sitios, como ocurrió sólo con el hotel Vela de Barcelona. Y luego está el tema del empleo, que es importante cuidarlo. La gente ocupada debería pensar más en los que están parados. Bloquear proyectos no es la mejor manera de impulsar el empleo, cuando tenemos una clarísima orientación productiva hacia el turismo.

– Otra queja habitual de los detractores es la cuestión del tráfico.

– En todos los proyectos buscamos que sean especialistas los que se pronuncien sobre los efectos. En el caso de la torre se ha encargado a Narval un estudio de movilidad, y es clarísimo en cuanto a que la incidencia de la actividad del hotel sobre el tráfico sería pequeña, y se ha estudiado vía por vía e intersección por intersección, con los tiempos de demora que puede generar una intensidad de tráfico en circunstancias extremas, de 10.000 cruceristas, con sus correspondientes autobuses, y el hotel a pleno rendimiento. Los retardos son mínimos en las calles afectadas, con pocos minutos en el momento punta, dos o tres días al año.

– Tras el fiasco del proyecto de Banderas para el Astoria, ¿qué conclusiones saca respecto a la torre?

–Son casos distintos. Me parece muy interesante el proyecto de Banderas, en el que ponía todo su conocimiento, sus relaciones personales y dinero de su bolsillo, y eso no lo hace nadie, con tanta generosidad. Es lamentable que se haya organizado este enredo, cuando lo ponía todo al servicio de un proyecto para beneficiar a la ciudad donde nació. Tiene todo mi reconocimiento, respeto y apoyo. Lo que tenemos es que ayudar entre todos a que se pueda desarrollar, porque le daría a Málaga una proyección mundial. En cualquier ciudad del mundo lo querrían.

– ¿Ve algún paralelismo entre las polémicas del Astoria y la torre?

– No lo aprecio, pero curiosamente hay algún colectivo organizado que pone zancadillas y pegas a casi todo, es un fenómeno que habría que observar. Si se bloquea todo, Málaga lo va a tener mucho más difícil para abordar proyectos. Es curioso lo que ha pasado en el caso de la torre, y es que primero nos exigían un concurso de ideas, y en vez de facilitar se ha visto que esto complica las cosas enormemente. Después viene el problema de como armonizar las ideas con el concurso necesario para la concesión, y que son difíciles de encajar. A un inversor, ¿lo vinculamos a otro proyecto que no es el suyo?

Actividad industrial

– Cambio de tema, ¿cómo está funcionando la conexión con Melilla, ahora que hay dos líneas?

– Las relaciones con Melilla están tomando impulso. En el último mes hemos crecido un 12% en pasaje y casi un 30% en vehículos. Queremos aprovechar que hay dos navieras y las mejoras en la gestión de la estación marítima para intensificar la relación, con nuevos servicios como la recogida de equipajes, establecer una vía rápida y aparcamiento gratis para los pasajeros en el Puerto. Incluso estamos considerando que quien venga en avión pueda mandar el coche la noche anterior y recogerlo aquí, para generar más confort. Las navieras han mejorado mucho la calidad de los barcos y quiero reconocer su esfuerzo. La competencia es buena y se nota en ese incremento de los tráficos.

– ¿Veremos una línea marítima a Tánger este verano?

– Hay una compañía que está trabajando en una línea para mercancías y estamos intentando que se convierta en un ropax (uso compartido de carga rodada y pasajeros). Hay estudios que ponen de manifiesto que la conexión entre ambas puede tener mucho éxito, con el dinamismo económico de la zona atlántica del norte de Marruecos. Hay una población muy grande y una clase media que puede ser casi nuestros terceros clientes turísticos, todo el año. El problema es que hay dificultades para encontrar un barco para cubrir la línea.

–¿Cómo ve el futuro del Puerto?

–El diseño es un mix de las actividades tradicionales, como cruceros, graneles y ferries, que es en lo que ponemos más empeño. El año pasado crecimos casi un 30% y esperamos consolidar ese crecimiento e incluso mejorar. Y eso hay que conjugarlo, para ser más competitivos, con otras actividades, como gestionar el dominio portuario, que siempre va a seguir siendo público. Es absolutamente falso que se privatice, no sólo no privatizamos sino que incrementamos el patrimonio público, a la vez que se genera empleo y actividad. No se improvisa nada, todo lo que estamos haciendo estaba previsto desde hace muchos años; pero sí le estamos dando el mayor dinamismo posible, porque lo necesita la ciudad y el Puerto y es un momento oportuno.