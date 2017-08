Un paso que pocos respetan

Ver a pocos metros el semáforo en verde para cruzar la avenida de Lope de Vega y tratar de superarlo para no tener que esperar unos minutos el cambio del semáforo es la obsesión de quienes circulan por la avenida Pintor Manuel Barbadillo en dirección al Atabal y zonas adyacentes. Y tanta es la presión que sienten para alcanzar el objetivo que muchos de ellos en demasiadas ocasiones no reparan en que justo unos metros antes del cruce semafórico se encuentra un paso de peatones que muchos de ellos no respetan porque tienen la vista puesta en ese semáforo que en ese momento está en verde. «Es un lugar que se está convirtiendo en un punto peligroso porque ya ha habido más de un susto a consecuencia de ello», explica Francisco Jiménez, un ciudadano que suele utilizar ese paso de peatones con frecuencia cuando regresa con sus hijos del colegio. «Los vehículos ascienden por la avenida Pintor Manuel Barbadillo y cuando llegan a esta altura y ven que el semáforo del cruce está en verde aceleran para tratar de pasarlo en su confluencia con la avenida Lope de Vega sin respetar el paso de cebra por el que pasan a diario muchas personas y alumnos de un colegio próximo», dice.

En vista de esta situación, y en previsión de que puede ocurrir un atropello, este ciudadano y otros que utilizan ese paso de peatones casi a diario piden la adopción de alguna medida para que los vehículos se vean obligados a aminorar su velocidad, respeten el paso de peatones y no lo crucen a una velocidad excesiva. «Deberían instalar unos badenes u cualquier otro sistema de calmado de tráfico para que los vehículos aminoren su velocidad a la hora de acercarse al paso de cebra», señalan.

No muy lejos de este lugar, otro vecino pide una regulación semafórica para la travesía de la Colonia de Santa Inés en uno de sus puntos. Según señala, en la confluencia de la avenida de Navarro Ledesma con la colonia de Santa Inés existe una rotonda que está semaforizada, pero reclama que se instalen igualmente semáforos en otra intersección que existe más arriba y que no cuenta con estos dispositivos, por lo que los peatones corren riesgos de atropellos.

Suciedad en la calle.

Calle Canillas de Aceituno: un ADN también para la basura

El estado de la zona ajardinada que hay en Teatinos junto a la calle Canillas de Aceituno no presenta su mejor aspecto, según denuncia un vecino de la zona. «Se abrió al público hace 3 años y jamás la han limpiado. Parece ser que el alcalde de Málaga se limita sólo a la zona del centro, los malagueños que no vivimos allí parece que no existimos», dice. «Tengo dos perros y me han obligado a realizarles lo del ADN, ¿ y la suciedad que hay debajo de mi terraza que ADN tiene?», se pregunta este ciudadano.