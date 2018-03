Paseo marítimo Ciudad de Melilla: una capa de asfalto y poco más

El paseo marítimo Ciudad de Melilla ha recibido una capa de asfalto estos días. Una actuación que era más que necesaria, pues el pavimento del tramo que va desde la residencia militar hasta Antonio Martín estaba lleno de baches, ondulaciones y boquetes que dejaban ver incluso el antiguo adoquinado de esta vía, algo de lo que nos hemos hecho eco en más de una ocasión al recoger diversas quejas de residentes en aquella zona y también de ciudadanos que suelen acudir a aquel lugar para pasear de manera habitual. Hay que pensar que se trata de una actuación provisional, dentro del plan impulsado por el Ayuntamiento «Más barrios, más Málaga», que incluye un plan de asfaltado dotado con 4,2 millones de euros que mejorará 140 calles en los once distritos de la ciudad, y que contempla asimismo el proyecto de ejecución del 2º tramo de calle Vélez Málaga y Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, por una cuantía de 1.223.380,92 euros.

El acerado está en malas condiciones.

Porque lo que realmente necesita el paseo marítimo Ciudad de Melilla es una reforma total, pues además del deterioro que presentaba la calzada, el acerado está igual o peor, y ya no digamos las zonas ajardinadas. Y es que este veterano paseo, que si no recordamos mal es el primer paseo marítimo como tal existente en la ciudad, se mantiene sin apenas intervenciones de mejora desde hace décadas, por lo que no es de extrañar su deterioro. Un paseo por donde transitan a diario centenares de personas y uno de los ejes litorales de Málaga que aún mantiene una ordenación urbanística que con el tiempo ha quedado completamente obsoleta frente a la mejora experimentada en otras zonas, como son los nuevos paseos marítimos de Poniente.

Existe un proyecto de remodelación de este lugar, pero se trata de una intervención que está aún por llegar, lo que sería muy bien recibido no solo por los residentes de este rincón de La Malagueta, sino por cuantos ciudadanos disfrutan a diario de ese lugar privilegiado junto al mar.

Otro alcorque vacío.

Keromnes: alcorque peligroso sin árbol

Un vecino de La Malagueta advierte del peligro existente en las inmediaciones de la calle Keromnes debido a la presencia de un alcorque que está sin árbol. «El alcorque tiene bastante profundidad y cualquiera puede introducir un pie en el boquete y puede lastimarse», dice José Durán.

En la avenida Virgen de Belén, en el distrito de la Carretera de Cádiz, otro ciudadano da cuenta de la existencia de otro alcorque sin árbol.