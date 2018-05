Un parte médico nada amistoso

Jesús Burgos: «En CHIPse hacen todas las pruebas que el paciente necesita»

El foro 'Asistencia médica, diagnóstico y protocolo en los accidentes de tráfico', organizado por el Centro Hospitalario Integral Privado y SUR, fue presentado por Jesús Burgos, director gerente de CHIP, quien también participó en el debate posterior. A preguntas de los asistentes, el directivo fue tajante al asegurar que el hospital «no da indicaciones y nunca niega pruebas diagnósticas» a los pacientes, sino que estas se hacen a criterio del profesional.

En este punto terció Juan Antonio Alba, traumatólogo de CHIP y uno de los ponentes del encuentro, quien rubricó las palabras de Burgos: «En este centro, si un enfermo necesita una resonancia se le hace, pero no vamos a prescribir para que el radiólogo diagnostique, sino cuando hay una sospecha de otras lesiones. No se hace cuando no es necesario». Además, aseguró que esta técnica no sirve para ver traumatismos menores.

«En la sanidad tenemos nichos puramente privados, como es el diagnóstico y tratamiento de los pacientes provocados por accidentes de tráfico, como cobertura de la responsabilidad civil», comentó el responsable de CHIP, y puso de relieve que encuentros como el celebrado ayer sirven para un mejor tratamiento de la problemática de estos pacientes.

Celeridad en el tratamiento

Al respecto, el traumatólogo Juan Antonio Alba explicó que el protocolo de atención de estos casos en CHIPpasa por atender al enfermo «con la máxima rapidez posible», una vez que son derivados de las urgencias de los centros públicos o privados.

El médico abogó por comenzar la fisioterapia de forma inmediata siempre que sea posible; o la intervención quirúrgica, las medidas conservadoras y la rehabilitación que sean necesarias, además de revisiones continuas y exhaustivas. «Al alta, el enfermo lleva un informe con todos los detalles, con el resultado de la exploración inicial y final».